ONLINE: USK bojuje v Lublinu o druhou výhru, už i s francouzskou hvězdou

Pražanky, které prestižní soutěž v sezonách 2014/15 a 2024/25 ovládly, prošly řadou změn. Po loňském ročníku, kdy nepostoupily do závěrečného turnaje Final Six, opustila tým trenéra Martina Bašty řada hráček včetně Valériane Ayayiové, Bridget Carletonové, Emmy Čechové, Emese Hofové, Brionny Jonesové či Janelle Salaünové.
Přišly naopak Francouzka Migna Touréová, Němka Frieda Bühnerová, Kanaďanka Cassandre Prosperová, americká rodačka a ázerbájdžánská reprezentantka Brianna Fraserová, Gabriela Andělová či Kateřina Kalná.
ONLINE: AZS Lublin – ZVVZ USK Praha
Utkání ženské basketbalové Euroligy od 18 hodin v podrobné reportáži
Při vítězství nad Bourges 76:55 byla nejlepší střelkyní USK s 21 body Fraserová, 15 bodů dala Touréová.
„Chemie uvnitř týmu je úžasná. Holky jsou bezvadné lidsky, táhnou za jeden provaz a na trénincích je úžasná energie, což nám v minulé sezoně v některých fázích hodně chybělo,“ soudí Bašta.
„Samozřejmě chemie na hřišti je ještě trošku něco jiného. Tam nám to trošku drhne, ještě nejsme úplně sehraní. Pořád se nevidíme v těch pozicích, ve kterých bychom se mohli vidět. Ale každým dnem, každým tréninkem to jde nahoru,“ dodává.
Před utkáním v Lublinu basketbalistky USK pozitivně naladila také víkendová ligová výhra na palubovce KP Brno 109:58, nejvyšší v sezoně. Po návratu z WNBA pomohla už i Astierová, která dala 20 bodů.
„Tato výhra (proti KP Brno) je pro nás určitě velkou motivací a povzbuzením před dalším euroligovým utkáním, protože jsme si ukázaly, že dokážeme hrát opravdu dobře. Do dalšího zápasu tak půjdeme s cílem zvítězit,“ řekla sedmnáctiletá křídelnice Karolína Taušová.
Lublin před týdnem prohrál na palubovce tureckého Emlaku Konut 61:85. Nejlepší střelkyní polského týmu byla s 16 body podkošová hráčka Catherine Reeseová.