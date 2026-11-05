„Chceme do systému zapracovat mladé hráče. Třetina jich je pod 25 let, což bereme jako dobrý vstup do sezony,“ přiblížil na nominační tiskové konferenci Moták.
ONLINE: Česko – Švédsko
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Nejpočetnější zastoupení v sestavě pro úvodní duel nové reprezentační sezony mají mistrovské Pardubice, nechybí útočníci Tomášek, Stránský, Smejkal nebo bek Košťálek.
Absentuje naopak Roman Červenka, který předčasně odstoupil z úterního tréninku, dalšího se pak už nezúčastnil a o jeho dalším působení na aktuálním srazu zatím není jasno.
Česká sestava proti Švédsku
Frodl (Bednář) – Kučeřík, Košťálek, J. Galvas, Šustr, T. Galvas, Zábranský, Kočí, Adámek – Blümel, Zohorna, Chlapík – Smejkal, Tomášek, Stránský – Rychlovský, Špaček, Voženílek – Flek, Myšák, Bambula – Konečný
V brance nastupuje Dominik Frodl, jenž si zatím drží v extralize úspěšnost zákroků nad 95 %. Nechybí ani bratři Galvasové, první útok tvoří sparťani Blümel s Chlapíkem a centr Radim Zohorna.
Velký návrat zažívá pětatřicetiletý obránce Šustr, v národním mužstvu debutuje karlovarský zadák Kočí.
„Potěšilo mě nasazení. Viděl jsem spoustu dobře vyřešených situací, dobrých založení z obranného pásma, forčeků... Chlapci pracovali na 100 %, jenom jim chyběly góly. Musíme do nich dostávat, aby měli větší hlad a byli zabijáci v zakončení,“ hlásil po pondělním tréninku Moták.
Český tým v předešlé sezoně skončil na druhém místě v tabulce Euro Hockey Tour o třináct bodů právě za Švédskem. Poslední dva vzájemné duely ale nad svým čtvrtečním soupeřem vyhrál, naposledy ve skupinové fázi na mistrovství světa ve Švýcarsku.
„Díval jsem se na jejich soupisku, mají opravdu vysoké hráče. Ale my zas máme mladé a mrštné,“ popisoval Moták v pražské O2 areně, která je zcela vyprodaná.
Změnu na lavičce provedli i Švédové, Rikard Grönborg se vrátil po sedmi letech do reprezentace. Nominoval čtyři nováčky, spoléhat ale bude i na osvědčené jména.
Kdo zahájí reprezentační sezonu vítězně?
07:42 Roos (Lodin)
Frodl (Bednář) – Košťálek, Kučeřík, Šustr, J. Galvas, Zábranský, T. Galvas, Adámek, Kočí – Chlapík (A), Zohorna, Blümel – Stránský (A), Tomášek, Smejkal – Voženílek, Špaček, Rychlovský – Bambula, Myšák, Flek (C) – Konečný.
Thelin (Holm) – Pudas (A), Larsson, Roos, Carlsson, Johansson, Lundberg – Sylvegård, de La Rose (C), Hugg – Cederqvist, Bemström, Berglund (A) – Hedqvist, Fagemo, Henriksson – Frödén, Sundsvik, Lodin.
Rozhodčí: Kaukokari, Rolland – Lederer, HynekPřejít na online reportáž