ONLINE: Manchester City - Crystal Palace 2:0, Marmoush navyšuje vedení domácích

Arsenal o víkendu zvítězil 1:0 nad West Hamem, momentálně v čele tabulky drží pětibodový náskok. Právě na City, kteří už jsou jediným mužstvem, jež může lídra tabulky ohrozit.
Crystal Palace naopak může být v klidu. Londýnský celek už sestoupit nemůže. Momentálně je v tabulce patnáctý, případná výhra by ho však posunula o dvě příčky vzhůru.
Manchester City : Crystal Palace 2:0 (-:-)
Góly:
32. Semenyo
40. Marmúš
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, Gvardiol – Foden, B. Silva (C) – Savinho, Ajt-Núrí – Semenyo, Marmúš.
D. Henderson (C) – Canvot, Lacroix, C. Richards – Muñoz, Lerma, Hughes, Mitchell – Pino, Johnson – Mateta.
Náhradníci:
Trafford – Dias, Reijnders, Stones, Aké, Kovačić, Haaland, Cherki, Doku.
Benítez – I. Sarr, Clyne, Kamada, Wharton, Strand Larsen, Rijád, Devenny, Cardines.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Antrobus