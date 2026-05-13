ONLINE: Manchester City - Crystal Palace 2:0, Marmoush navyšuje vedení domácích

  21:03aktualizováno  21:42
Pokud Manchester City ve středeční dohrávce 36. kola anglické ligy zvítězí, budou stále držet reálnou naději na titul. V cestě jim však stojí fotbalisté Crystal Palace. Utkání startuje v 21.00.
Ait-Nouri z Manchesteru City se snaží odcentrovat přes bránícího Johnsona. | foto: ČTK

Trenér Manchesteru City Guardiola během zápasu s Crystal Palace.
Útočník Haaland zůstal v zápase Manchesteru City s Crystal Palace pouze na...
Fanynka Manchesteru City před zápasem s Crystal Palace.
Yeremy Pino z Crystal Palace střílí na branku Manchesteru City.
Arsenal o víkendu zvítězil 1:0 nad West Hamem, momentálně v čele tabulky drží pětibodový náskok. Právě na City, kteří už jsou jediným mužstvem, jež může lídra tabulky ohrozit.

Crystal Palace naopak může být v klidu. Londýnský celek už sestoupit nemůže. Momentálně je v tabulce patnáctý, případná výhra by ho však posunula o dvě příčky vzhůru.

Premier League
31. kolo 13. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Crystal Palace Crystal Palace 2:0 (-:-)
Góly:
32. Semenyo
40. Marmúš
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, Gvardiol – Foden, B. Silva (C) – Savinho, Ajt-Núrí – Semenyo, Marmúš.
D. Henderson (C) – Canvot, Lacroix, C. Richards – Muñoz, Lerma, Hughes, Mitchell – Pino, Johnson – Mateta.
Náhradníci:
Trafford – Dias, Reijnders, Stones, Aké, Kovačić, Haaland, Cherki, Doku.
Benítez – I. Sarr, Clyne, Kamada, Wharton, Strand Larsen, Rijád, Devenny, Cardines.

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Antrobus

