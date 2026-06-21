ONLINE: Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, pojede se závod MotoGP

Salač je prvním českým závodníkem v Brně na stupních vítězů od roku 2018. Tehdy skončil v závodě třídy Moto3 třetí Jakub Kornfeil.
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Závod třídy Moto2 jsme sledovali v podrobné reportáži
V královské třídě MotoGP se v sobotu jelo o body ve sprintu, který poprvé v sezoně vyhrál bývalý dvojnásobný mistr světa Bagnaia. Jezdec továrního týmu Ducati uhájil v závodě na deset kol těsné vedení před překvapivým vítězem kvalifikace Aiem Ogurou z Japonska, jenž se k němu dokázal přiblížit na dvě desetiny sekundy, ale k pokusu o předjetí se nedostal.
ONLINE: Velká cena České republiky – MotoGP
Podrobnou reportáž ze závodu můžete sledovat od 14:00
Senzační triumf v Moto3
Senzačního vítěze má kategorie Moto3. Ovládl ji malajský závodník Hakim Danish, který startoval ze čtrnáctého místa a připsal si premiérový triumf v závodě MS. Druhý byl Brian Uriarte ze Španělska a třetí místo zbylo na jeho krajana a suveréna celkového pořadí Máxima Quilese.
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Závod třídy Moto3 jsme sledovali v podrobné reportáži
Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.
Až do té doby to přitom vypadalo, že o první místo budou bojovat Quiles s Uriartem, dlouho byl vepředu i další Španěl David Almansa, jenž nakonec skončil čtvrtý. Danish využil souboj španělských krajanů a připsal si životní výsledek. Jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z Mugella.
„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie i pro mě, protože je to moje první vítězství v mistrovství světa. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a zvládnout závod. Celý víkend jsem se tady ale cítil dobře,“ řekl Danish.