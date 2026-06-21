ONLINE: Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, pojede se závod MotoGP

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  11:40
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Filip Salač připravil fanouškům v Brně skvělý zážitek. Ve Velké ceně České republiky silničních motocyklů dojel na třetím místě ve třídě Moto2, když až do předposledního kola útočil na vítězství. Triumf nakonec slaví Iván Ortolá, jenž ve finiši předčil Davida Alonsa. Před námi je ještě závod v elitní kategorii MotoGP, který můžete sledovat v podrobné reportáži.
Motocyklista Filip Salač skončil v kvalifikaci na nedělní závod mistrovství...

Motocyklista Filip Salač skončil v kvalifikaci na nedělní závod mistrovství světa v Brně druhý (20. června 2026) | foto: ČTK

Motocyklista Filip Salač skončil v kvalifikaci na nedělní závod mistrovství...
Motocyklista Filip Salač skončil v kvalifikaci na nedělní závod mistrovství...
Atmosféra na Masarykově okruhu (20. června 2026)
Český závodník Filip Salač v průběhu kvalifikace Velké ceny Brna. (20. června...
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Salač je prvním českým závodníkem v Brně na stupních vítězů od roku 2018. Tehdy skončil v závodě třídy Moto3 třetí Jakub Kornfeil.

připravujeme podrobnosti......

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Závod třídy Moto2 jsme sledovali v podrobné reportáži

V královské třídě MotoGP se v sobotu jelo o body ve sprintu, který poprvé v sezoně vyhrál bývalý dvojnásobný mistr světa Bagnaia. Jezdec továrního týmu Ducati uhájil v závodě na deset kol těsné vedení před překvapivým vítězem kvalifikace Aiem Ogurou z Japonska, jenž se k němu dokázal přiblížit na dvě desetiny sekundy, ale k pokusu o předjetí se nedostal.

ONLINE: Velká cena České republiky – MotoGP

Podrobnou reportáž ze závodu můžete sledovat od 14:00

Senzační triumf v Moto3

Senzačního vítěze má kategorie Moto3. Ovládl ji malajský závodník Hakim Danish, který startoval ze čtrnáctého místa a připsal si premiérový triumf v závodě MS. Druhý byl Brian Uriarte ze Španělska a třetí místo zbylo na jeho krajana a suveréna celkového pořadí Máxima Quilese.

ONLINE:

Závod třídy Moto3 jsme sledovali v podrobné reportáži

Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.

Hakim Danish oslavuje triumf v závodu Moto3 v Brně.

Až do té doby to přitom vypadalo, že o první místo budou bojovat Quiles s Uriartem, dlouho byl vepředu i další Španěl David Almansa, jenž nakonec skončil čtvrtý. Danish využil souboj španělských krajanů a připsal si životní výsledek. Jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z Mugella.

„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie i pro mě, protože je to moje první vítězství v mistrovství světa. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a zvládnout závod. Celý víkend jsem se tady ale cítil dobře,“ řekl Danish.

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ONLINE: Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, pojede se závod MotoGP

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