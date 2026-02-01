ONLINE: Karviná - Plzeň 0:1, hosté se ujímají vedení, trefuje se Višinský

  15:03aktualizováno  15:53
Vydřeli postup do play off Evropské ligy, teď po dvou pohárových zápasech vstupují i do české nejvyšší soutěže. Plzeňští fotbalisté ve dvacátém kole hrají v Karviné. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Karvinský Rok Štorman střílí gól Plzni po kvalitní práci spoluhráče Emmanuelu Ayaosiho, bránící Jan Paluska (vlevo) a Lukáš Červ přišli pozdě. | foto: ČTK

Už vědí, že se na konci února dvakrát utkají s řeckým Panathinaikosem o osmifinále pohárové soutěže číslo dvě.

Než k tomu dojde, chce Plzeň vylepšit své postavení i v domácí soutěži, kde na lídra Slavii ztrácí třináct bodů a je čtvrtá. Úplně stejně je na tom i Karviná, která má po devatenácti zápasech shodně 32 bodů a jen o něco horší skóre.

Navíc jde o pikantní souboj pro plzeňského trenéra Martina Hyského, který ve Slezsku ještě na startu sezony působil. Podobně to má stoper Dávid Krčík, který z Karviné do Plzně čerstvě přestoupil.

Předchozí střet obou celků v srpnu zvládla lépe Plzeň (2:1).

Ta před startem jarní fáze hrála už dva ostré zápasy. Nejdřív remizovala 1:1 s Portem a poté zvítězila 1:0 v Basileji. Karviná v přípravě ze čtyř utkání vyhrála dvě, nad Nyíregyházou (5:1) a Opavou (3:1).

Chance Liga 2025/2026
1. 2. 2026 15:30
Zápas probíhá
Karviná : Plzeň 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
19. D. Višinský
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, F. Prebsl, J. Fleišman - R. Štorman, P. Kačor, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - L. Ezeh
Sestavy:
F. Wiegele - A. Memič, V. Jemelka, D. Krčík, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, T. Slončík - D. Višinský, M. Vydra, D. Vašulín
Náhradníci:
K. Vinicius, K. Vallo, Š. Slončík, A. Labík, V. Neuman, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, N. Milič, J. Skyba
Náhradníci:
C. Kabongo, S. Dweh, C. Souaré, A. Sojka, J. Panoš, A. Kadlec, K. Spáčil, T. Ladra, M. Valenta, D. Ťapaj, S. Lawal
