ONLINE: Karviná - Plzeň 0:1, hosté se ujímají vedení, trefuje se Višinský

Už vědí, že se na konci února dvakrát utkají s řeckým Panathinaikosem o osmifinále pohárové soutěže číslo dvě.
Než k tomu dojde, chce Plzeň vylepšit své postavení i v domácí soutěži, kde na lídra Slavii ztrácí třináct bodů a je čtvrtá. Úplně stejně je na tom i Karviná, která má po devatenácti zápasech shodně 32 bodů a jen o něco horší skóre.
Navíc jde o pikantní souboj pro plzeňského trenéra Martina Hyského, který ve Slezsku ještě na startu sezony působil. Podobně to má stoper Dávid Krčík, který z Karviné do Plzně čerstvě přestoupil.
Předchozí střet obou celků v srpnu zvládla lépe Plzeň (2:1).
Ta před startem jarní fáze hrála už dva ostré zápasy. Nejdřív remizovala 1:1 s Portem a poté zvítězila 1:0 v Basileji. Karviná v přípravě ze čtyř utkání vyhrála dvě, nad Nyíregyházou (5:1) a Opavou (3:1).
19. D. Višinský
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, F. Prebsl, J. Fleišman - R. Štorman, P. Kačor, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - L. Ezeh
F. Wiegele - A. Memič, V. Jemelka, D. Krčík, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, T. Slončík - D. Višinský, M. Vydra, D. Vašulín
K. Vinicius, K. Vallo, Š. Slončík, A. Labík, V. Neuman, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, N. Milič, J. Skyba