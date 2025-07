Legia - Baník 2:1, hosté vedli, v závěru je srazil vlastní gól i neproměněná penalta

Baníku se musel vybavit loňský rok a penaltové zklamání s Kodaní, kdy ve 3. předkole Konferenční ligy jeho hráči zahodili všechny čtyři.

Tentokrát neproměnil pouze Buchta, ale mělo to podobný dopad. Zápas mohl poslat alespoň do prodloužení, jenže selhal. Střela mu vůbec nesedla a jen se po zemi dokutálela vedle tyče, o níž se lehce otřela.

V nastavení už se zlomený Baník na nic nezmohl.

„Nebyl to náš zápas, od první do poslední minuty jsme hodně kazili a byli nepřesní. Legia nás porazila zaslouženě,“ hodnotil pak před kamerami televize Canal+ Sport trenér Hapal.

Do zápasu přitom jeho svěřenci vstoupili dobře. V úvodu přežili domácí nápor, jenž vyvrcholil neuznaným gólem Nsameho, který za obranu nabíhal z ofsajdu. Vzápětí vytáhl brankář Holec nad břevno Morišitovu ránu.

Po čtvrthodině pak Baník zničehonic udeřil. Po standardní situaci z hloubi pole vrátil Frydrych balon před vápno, Buchtovu ránu si zpracoval Prekop a z otočky rozvlnil síť.

Ostravští hráči slaví vedení nad Legií.

Legia se od té doby tlačila dopředu, ale hosté odolávali. Ve 28. minutě Holec podběhl centr, Augustyniak hlavičkoval do odkryté brány, ale Chaluš jeho pokus senzačně vykopl. Vzápětí už Holec zlikvidoval šanci Wszolka.

Baník byl nicméně hodně pasivní a koledoval si o vyrovnání. V závěru půle smolař Nsame jásal podruhé, ale i tentokrát mu radost zkazili rozhodčí, jelikož centrující Wszolek stál v ofsajdu.

Kamerunskému útočníkovi to vyšlo až napotřetí, po změně stran stál na konci rychlé kombinace a srovnal.

„Vypracovali jsme si toho málo a udělali příliš nevynucených chyb. Svou roli určitě sehrála i psychika,“ podotkl Hapal.

Ostravský Matěj Šín v akci s Bartoszem Kapustkou z Varšavy.

Hosté se postupně začali dostávat zpět do zápasu, ale když už se zdálo, že by si mohli vytvořit nějaký tlak, vstřelil si Pojezný vlastní gól. Bičachčjan efektní patičkou sklepl do vápna Morišitovi, ten obešel Holce, ale byl na úrovni brankové čáry, takže nemohl přímo zakončovat. Poslal tak balon před bránu a tam dílo dokonal ostravský obránce.

V závěru měl Baník skvělou možnost vyrovnat, ale Buchta při penaltě, kterou sudí nařídil za Wszolkovo podražení Prekopa, selhal.

Ve 3. předkole Konferenční ligy se Baník utká s Austrií Vídeň. První zápas je na programu 7. srpna v Ostravě, odveta v Rakousku se odehraje o týden později. Legii čeká AEK Larnaka.

„Snad v Konferenční lize budeme šťastnější,“ uzavřel Hapal.