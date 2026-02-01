ONLINE: Liberec - Zlín 1:0, domácí jdou do vedení. Skóre otevřel Soliu

Autor: ,
  15:15aktualizováno  15:55
Liberečtí fotbalisté uzavírají šestici nejlepších mužstev v tabulce, ale zas tak luxusní náskok nemají. I proto chtějí své postavení udržet i po dvacátém kole Chance Ligy, kdy hostí nováčka ze Zlína. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Zlínský záložník Joss Didiba si kryje míč před Lukášem Letenayem z Liberce. | foto: ČTK

Liberec je šestý s 31 body, Zlín zase devátý s 26 body.

Domácí končili podzimní část remízou 2:2 na Spartě, poté v přípravě postupně padli 1:3 s německým Düsseldorfem, porazili 1:0 maďarskou Pukás Akadémii, remizovali 1:1 se švédským Hammarby a zvítězili 3:2 nad kanadským Montréalem.

Zlín naposledy v lize rozdrtil 5:0 olomouckou Sigmu, pak hrál dvě utkání zimní Tipsport ligy, ve které porazil 2:0 Prostějov a nestačil na Skalicu 1:3. Poté hrál bez branek s BW Linz a zvítězil 1:0 nad srbskou Vojvodinou.

Oba nedělní soupeři se naposledy utkali na konci sprna a 1:0 tenkrát zvítězil Zlín.

Chance Liga 2025/2026
1. 2. 2026 15:30
Zápas probíhá
Liberec : Zlín 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
23. A. Soliu
Góly:
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, J. Mikula, A. Drakpe, J. Koželuh - V. Stránský, T. Diakité, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, J. Jugas, J. Kolář (19. A. Křapka), L. Bartošák - M. Kopečný, C. Nombil, T. Ulbrich, M. Cupák, S. Petruta - S. Kanu
Náhradníci:
P. Dulay, F. Špatenka, I. Krajčírik, L. Letenay, D. Rus, M. Lexa, P. Juliš, V. Sychra, L. Pešl, L. Masopust
Náhradníci:
L. Bránecký, T. Hellebrand, M. Pišoja, Š. Bachůrek, J. Didiba, M. Knobloch, M. Koubek, A. Křapka, J. Kalabiška, T. Poznar, D. Machalík
Žluté karty:
Žluté karty:
17. J. Kolář
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.