ONLINE: Liberec - Zlín 1:0, domácí jdou do vedení. Skóre otevřel Soliu

Liberec je šestý s 31 body, Zlín zase devátý s 26 body.
Domácí končili podzimní část remízou 2:2 na Spartě, poté v přípravě postupně padli 1:3 s německým Düsseldorfem, porazili 1:0 maďarskou Pukás Akadémii, remizovali 1:1 se švédským Hammarby a zvítězili 3:2 nad kanadským Montréalem.
Zlín naposledy v lize rozdrtil 5:0 olomouckou Sigmu, pak hrál dvě utkání zimní Tipsport ligy, ve které porazil 2:0 Prostějov a nestačil na Skalicu 1:3. Poté hrál bez branek s BW Linz a zvítězil 1:0 nad srbskou Vojvodinou.
Oba nedělní soupeři se naposledy utkali na konci sprna a 1:0 tenkrát zvítězil Zlín.
23. A. Soliu
T. Koubek - M. Icha, J. Mikula, A. Drakpe, J. Koželuh - V. Stránský, T. Diakité, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
S. Dostál - M. Fukala, J. Jugas, J. Kolář (19. A. Křapka), L. Bartošák - M. Kopečný, C. Nombil, T. Ulbrich, M. Cupák, S. Petruta - S. Kanu
P. Dulay, F. Špatenka, I. Krajčírik, L. Letenay, D. Rus, M. Lexa, P. Juliš, V. Sychra, L. Pešl, L. Masopust
L. Bránecký, T. Hellebrand, M. Pišoja, Š. Bachůrek, J. Didiba, M. Knobloch, M. Koubek, A. Křapka, J. Kalabiška, T. Poznar, D. Machalík
17. J. Kolář