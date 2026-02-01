ONLINE: United vedou nad Fulhamem, Villa prohrává. Večer Tottenham - City

  15:03aktualizováno  15:48
Jsou ve formě a nehodlají zastavit. Fotbalisté Manchesteru United hostí ve 24. kole Premier League londýnský Fulham a mohou zvítězit potřetí v řadě. Hraje také třetí Aston Villa proti Brentfordu či Nottingham s Crystal Palace. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Záložník Casemiro z Manchesteru United slaví vstřelený gól.

Záložník Casemiro z Manchesteru United slaví vstřelený gól. | foto: AP

Mathias Jensen z Brentfordu si kryje míč před Jadonem Sanchem z Aston Villy.
Brentfordský Mathias Jensen (vlevo) a Matty Cash z Aston Villy
Matheus Cunha z Manchesteru United (vlevo) a Timothy Castagne z Fulhamu
Útočník Raúl Jiménez z Fulhamu s míčem před Matheusem Cunhou z Manchesteru...
V 17:30 přichází na řadu souboj Tottenhamu s druhým Manchesterem City. Ten společně s Aston Villou chce dotáhnout náskok vedoucího Arsenalu, který už v sobotu zvítězil 4:0 v Leedsu a má sedm bodů k dobru.

Nejdřív ale Manchester United, který právě městského rivala City porazil 2:0. Hned o týden později si vyšlápl i na Arsenal a od příchodu dočasného trenéra Michaela Carricka je ve formě. Pokud zvítězí, vytáhne se na čtvrté místo.

Dobře je na tom i Aston Villa, která je stále ve hře o titul. Naposledy vyřídila 2:0 Newcastle a dařilo se jí v základní fázi Evropské ligy, kde skončila druhá.

Premier League
24. kolo 1. 2. 2026 15:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Fulham Fulham 1:0 (1:0)
Góly:
19. Casemiro
Góly:
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Sestavy:
Leno – Castagne, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Iwobi, Berge – Chukwueze, H. Wilson, Smith Rowe – R. Jiménez.
Náhradníci:
Bayındır – Mazráwí, Zirkzee, Malacia, Yoro, Ugarte, Heaven, Šeško, Lacey.
Náhradníci:
Lecomte – Tete, Bassey, Reed, Cairney, Kusi-Asare, Kevin, J. King, Sessegnon.
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Silva - trenér, 42. Andersen

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Wilkes

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 1. 2. 2026 15:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Brentford Brentford 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
45+2. Ouattara
Sestavy:
E. Martínez – Cash (C), Konsa, Torres, Maatsen – Luiz, Bogarde – Sancho, Rogers, Buendía – Abraham.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Henry – J. Henderson, Janelt – Ouattara, Jensen (C), Schade – Thiago.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Mings, Barkley, Digne, Elliott, Amadou Onana, Bailey, Hemmings.
Náhradníci:
Valdimarsson – Hickey, Pinnock, Jarmoljuk, Collins, Lewis-Potter, Damsgaard, Donovan, Bentt.
Žluté karty:
Žluté karty:
35. Ajer, 45+5. Kayode
Červené karty:
Červené karty:
42. Schade
Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 1. 2. 2026 17:30
Tottenham Tottenham : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh.

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 1. 2. 2026 15:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Crystal Palace Crystal Palace 1:1 (1:1)
Góly:
5. Gibbs-White
Góly:
45+2. I. Sarr
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hudson-Odoi, Gibbs-White (C), Domínguez (45+4. Morato) – I. Jesus.
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Rijád – Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell – I. Sarr, Pino – Johnson.
Náhradníci:
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Hutchinson, Lucca, McAtee, Ndoye, Yates.
Náhradníci:
Benítez, Matthews – Canvot, Clyne, Rodney, Uche, Marsh.
Žluté karty:
Žluté karty:
32. C. Richards, 33. Rijád
Červené karty:
45+1. N. Williams
Červené karty:

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Nelson

Přejít na online reportáž
