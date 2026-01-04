ONLINE: Manchester United hraje v Leedsu, pak v akci Liverpool, večer City

Nedělní program nejvyšší anglické soutěže čítá šest utkání.
Šlágr kola odehrají od 18:30 Manchester City s Chelsea, která se představí poprvé bez trenéra Enza Maresky.
Do akce jde také čtvrtý Liverpool, jenž hraje na Fulhamu a rád by se po slabším podzimu dotáhl na čelo.
Tam zůstává Arsenal, který v sobotu porazil 3:2 Bournemouth a navýšil náskok na Manchester City. Ten může večer předskočit druhou Aston Villu.
Kromě zmíněných utkání hraje také Everton s Brentfordem, Newcastle s Crystal Palace či Tottenham se Sunderlandem.
Perri – Bornauw, Bijol, Struijk (C) – Justin, Aaronson, Grujev, Stach, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Lammens – Yoro, Heaven, L. Martínez (C) – Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw – Dorgu, M. Cunha – Šeško.
Darlow – Byram, Gnonto, Harrison, Chambers, Longstaff, Nmecha, Piroe, Tanaka.
Bayındır – J. Fletcher, T. Fletcher, Fredricson, Kukonki, Lacey, Malacia, Mantato, Zirkzee.
34. Dorgu
Rozhodčí: Gillett – Davies, LedgerPřejít na online reportáž
Rozhodčí: J. Brooks – S. Bennett, E. SmartPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn.Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Oliver – Burt, GreenhalghPřejít na online reportáž