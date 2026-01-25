ONLINE: Aston Villa vede na Newcastlu, Chelsea zvyšuje. Pak šlágr Arsenal - United

  15:32aktualizováno  16:12
Než si diváci vychutnají večerní šlágr 23. kola anglické fotbalové Premier League, hraje od 15 hodin Newcastle se třetí Aston Villou, která se může dotáhnout zpět na druhé místo. V akci je také Chelsea na Crystal Palace nebo Brentford s Nottinghamem. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu, který vstřelil Emiliano Buendía.

Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu, který vstřelil Emiliano Buendía. | foto: Reuters

Emiliano Buendía z Aston Villy (vpravo) střílí gól v utkání proti Newcastlu.
Útočník Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace si kryje míč před Markem...
Emiliano Buendía z Aston Villy (vlevo) a Lewis Miley z Newcastlu
Brankář Robert Sánchez z Chelsea zasahuje proti střele Jeana-Phillipa Matety z...
Aston Villa je nečekaným bojovníkem o titul. Když odpoledne zvítězí, dotáhne se na druhý Manchester City, který v sobotu zvládl zápas s Wolverhamptonem, a na první Arsenal bude ztrácet čtyři body.

O pohárová umístění bojuje šestá Chelsea, která se výhrou může dostat až před čtvrtý Liverpool.

Záležet bude i na tom, jak dopadne večerní šlágr Arsenal – Manchester United. Lídr potřebuje navýšit náskok v čele, zatímco United jsou po skaplu městského rivala City nabuzení.

Jak se po neděli promění tabulka?

Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Aston Villa Aston Villa 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
19. Buendía
Sestavy:
Pope – Trippier (C), Thiaw, Botman, Hall – Miley, Tonali, Joelinton (48. J. Ramsey) – H. Barnes, Wissa (62. Woltemade), A. Gordon (62. Elanga).
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Torres (74. Mings), Maatsen – Amadou Onana, Tielemans (74. Bogarde) – Sancho (59. Bailey), Rogers, Buendía (74. Digne) – Watkins.
Náhradníci:
Ramsdale – Osula, Willock, Burn, A. Murphy, Shahar.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Elliott, Guessand, Hemmings.
Žluté karty:
27. Joelinton
Žluté karty:

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Chelsea Chelsea 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
34. Estêvão
50. Pedro
64. Fernández
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot (65. Sosa) – Muñoz (76. Rijád), Wharton, Lerma, Mitchell (65. Pino) – Johnson (76. Hughes), I. Sarr – Mateta.
Sestavy:
Sánchez – R. James (C) (81. Hato), Chalobah, Badiashile, Cucurella – Santos, Caicedo (74. Fofana) – Estêvão (74. Gittens), Fernández, P. Neto (74. Gusto) – Pedro.
Náhradníci:
Benítez – Devenny, Imray, Rodney, Uche.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Acheampong, Delap, Garnacho, Guiu.
Žluté karty:
63. Canvot, 67. Wharton
Žluté karty:
20. Caicedo
Červené karty:
73. Wharton
Červené karty:

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : Nottingham Nottingham 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
12. I. Jesus
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer (37. van den Berg), Collins (C), Henry (67. Hickey) – Jarmoljuk, Janelt – Jensen, Damsgaard (37. Ouattara), Schade – Thiago.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hudson-Odoi, Gibbs-White (C), Domínguez (61. Hutchinson) – I. Jesus (68. Awoniyi).
Náhradníci:
Valdimarsson – Donovan, J. Henderson, Lewis-Potter, Nelson, Pinnock.
Náhradníci:
Gunn – Bakwa, McAtee, Morato, Ndoye, Savona, Yates.
Žluté karty:
66. Jarmoljuk
Žluté karty:

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith

Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 17:30
Arsenal Arsenal : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, G. Jesus, Trossard.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Lewis-Skelly, Gyökeres, Eze, Madueke, Martinelli, Merino, C. Mosquera, White.
Náhradníci:
Bayındır – M. Cunha, Malacia, Heaven, Mazráwí, Mount, Šeško, Ugarte, Yoro.
Přejít na online reportáž
