ONLINE: Aston Villa vede na Newcastlu, Chelsea zvyšuje. Pak šlágr Arsenal - United

Aston Villa je nečekaným bojovníkem o titul. Když odpoledne zvítězí, dotáhne se na druhý Manchester City, který v sobotu zvládl zápas s Wolverhamptonem, a na první Arsenal bude ztrácet čtyři body.
O pohárová umístění bojuje šestá Chelsea, která se výhrou může dostat až před čtvrtý Liverpool.
Záležet bude i na tom, jak dopadne večerní šlágr Arsenal – Manchester United. Lídr potřebuje navýšit náskok v čele, zatímco United jsou po skaplu městského rivala City nabuzení.
Jak se po neděli promění tabulka?
19. Buendía
Pope – Trippier (C), Thiaw, Botman, Hall – Miley, Tonali, Joelinton (48. J. Ramsey) – H. Barnes, Wissa (62. Woltemade), A. Gordon (62. Elanga).
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Torres (74. Mings), Maatsen – Amadou Onana, Tielemans (74. Bogarde) – Sancho (59. Bailey), Rogers, Buendía (74. Digne) – Watkins.
Ramsdale – Osula, Willock, Burn, A. Murphy, Shahar.
Bizot – Lindelöf, Elliott, Guessand, Hemmings.
27. Joelinton
Rozhodčí: Gillett – Davies, MeredithPřejít na online reportáž
34. Estêvão
50. Pedro
64. Fernández
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot (65. Sosa) – Muñoz (76. Rijád), Wharton, Lerma, Mitchell (65. Pino) – Johnson (76. Hughes), I. Sarr – Mateta.
Sánchez – R. James (C) (81. Hato), Chalobah, Badiashile, Cucurella – Santos, Caicedo (74. Fofana) – Estêvão (74. Gittens), Fernández, P. Neto (74. Gusto) – Pedro.
Benítez – Devenny, Imray, Rodney, Uche.
Sharman-Lowe – Acheampong, Delap, Garnacho, Guiu.
63. Canvot, 67. Wharton
20. Caicedo
73. Wharton
Rozhodčí: England – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
12. I. Jesus
Kelleher – Kayode, Ajer (37. van den Berg), Collins (C), Henry (67. Hickey) – Jarmoljuk, Janelt – Jensen, Damsgaard (37. Ouattara), Schade – Thiago.
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hudson-Odoi, Gibbs-White (C), Domínguez (61. Hutchinson) – I. Jesus (68. Awoniyi).
Valdimarsson – Donovan, J. Henderson, Lewis-Potter, Nelson, Pinnock.
Gunn – Bakwa, McAtee, Morato, Ndoye, Savona, Yates.
66. Jarmoljuk
Rozhodčí: Barrott – Nunn, SmithPřejít na online reportáž
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, G. Jesus, Trossard.
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo.
Arrizabalaga – Lewis-Skelly, Gyökeres, Eze, Madueke, Martinelli, Merino, C. Mosquera, White.
Bayındır – M. Cunha, Malacia, Heaven, Mazráwí, Mount, Šeško, Ugarte, Yoro.