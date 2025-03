Plzeň - Lazio 1:2, šok v závěru, hosté udeřili i v devíti. Domácí rozjásal jen Durosinmi

Tak moc by chtěli, aby se Kopic při zpracování nedotkl balonu rukou. Gólmana sice na sklonku devadesáté minuty překonal, ale hlavní rozhodčí hned signalizoval, že tuhle branku neuzná.

Stačila jedna povedená akce a zápas, v němž v tu chvíli Plzeň hrála proti devíti, mohli ukončit.

Jenže z ojedinělé akce napřáhl zpoza vápna Isaksen, třiadvacetiletý dánský talent, a poslal celou hostující lavičku na hřiště. Legendární útočník Pedro ukazoval rozhodčímu, ať zápas ukončí.

Hotovo.

Nevěřili byste, že do té doby Lazio mlelo z posledního. Třikrát mohlo padnout, ale výborný Provedel je podržel.

Ve druhé půli to byla neuvěřitelná jízda, kterou hosté okořenili dvěma červenými kartami. Tu druhou viděl až v nastavení Gigot, před ním si o vyloučení řekl brutálním faulem Rovellla.

ONLINE Úvodní osmifinále Evropské ligy jsme sledovali minutu po minutě.

Plzeňští do odvety nakonec nevezou nadějný výsledek, který si jednoznačně zasloužili.

Druhý poločas totiž až na osudový závěr naprosto ovládli.

Už zkraje druhé půle pánové u videa znovu napínali frustrované domácí fanoušky. Ale už na první pohled bylo jasné, že se tentokrát tribuny zlobit nebudou.

Kalvachův výtečný centr ze standardní situace se zakroutil až na zadní tyč, kam vyšplhal osamocený Durosinmi a hlavou balon umístil za bezmocného brankáře Provedela.

Takový start do druhé půle domácí potřebovali. Věděli, že soupeřova obrana není tak pevná. Během té první si několikrát zkusili, že jí presink a tvrdý nepříjemný styl hry nevoní.

A zakousli se v pravý čas.

Okolo šedesáté minuty vytáhla Plzeň defenzivní linii jen nějakých deset metrů za soupeřovo vápno, zmenšovala prostory pro kombinaci, vysoko napadala a míče získávala.

Když Červ vybojoval autové vhazování, zařval si tak, jako by div neskóroval. Domácí tlačili. A kdyby Memič, Šulc i Durosinmi své příležitosti neprováhali, bylo by ve Štruncových sadech ještě veseleji.

Chuť zažít další euforickou noc byla zkrátka obrovská.

Přitom na ní mohlo být zaděláno mnohem dřív. Už v úvodu Memič zariskoval a coby poslední hráč vletěl do hlavičky po odraženém míči z rohu, vrátil ho do hry a díky Dwehově pomoci si balon našel Šulc. Efektně zpracoval na prsou a z prudkého voleje rozjásal celý stadion.

Ta trefa nápadně připomínala volej sparťana Frýdka ve stejné fázi soutěže z jara 2016. Také prudce propálil gólmana, také v samém úvodu zápasu.

Jenže.

Hlasatel s tribunami už stihli třikrát vyvolat střelcovo jméno, když všichni netrpělivě očekávali rozhodnutí z centrály videorozhodčích. Na pomoc s rozsouzením ofsajdu si po chvíli dokonce pozvali i hlavního rozhodčího Donatese Rumšase, což se zrovna dvakrát nevidí.

Ten na obrazovce spatřil zastavený záběr se dvěma čárami těsně vedle sebe. Litevský sudí si snímek pečlivě prohlédl, kapitánu Kalvachovi oznámil verdikt a vztyčil ruku – gól neplatí! Nešlo přitom o Šulce, postavení si při Memičově nabídce nepohlídal Dweh. Míče se sice nedotkl, ale svým pohybem jednoznačně ovlivnil obránce, od kterého se balon odrazil k domácímu střelci.

Od té doby se lehce naškrobení hosté trochu uvolnili, předtím je zpražil vlasatý francouzský reprezentant Guendouzi, který bouřlivě rozhazoval rukama: Takhle tedy ne!

Lazio zabralo. Jen těsně na přihrávku před bránu nedosáhl Noslin, záhy už si ho ale balon našel. Na penaltě po rohu přehlavičkoval domácího Dweha a centr tečoval na zadní tyč, kde číhal opuštěný Romagnoli, který Jedličku zblízka prostřelil.

Na tribuně si pořádně zakřičelo pár italských novinářů, pěkně temperamentně a od srdce. Vždyť to pro hosty mohlo být v úvodní dvacetiminutovce daleko horší.

Ale i díky brzkému vedení pak, typicky po italsku, hráli jen tak, jak nezbytně potřebovali.

I díky plzeňskému přístupu nepůsobili úplně jako tým, který v soutěži ovládl základní část s famózní bilancí šesti výher, jedné remízy a prohry. V Plzni často naráželi, jako ostatně většina soupeřů, na neúnavný presink a zahuštěný střed.

Gólman Lazia Ivan Provedel sbírá centr v utkání s Plzní. Plzeňský stoper Sampson Dweh hlavou nekompromisně maří šanci Lazia.

Což s postupujícími minutami hosté těžce nesli. Agresivní a mnohdy nepříjemnou domácí hru se snažili kouskovat, poměrně benevolentní litevský sudí ale pár zákroků pustil, což nastavenému měřítku úplně nepomohlo.

A když kolem sedmdesáté minuty zajel Cadu do Guendouziho, za což právem viděl žlutou kartu, v Laziu to začalo vřít. Oba týmy si nic nedarovali, což perfektně vystihl zákrok záložníka Rovelly. Ten se vysokou nohou natáhl po míči a nakopl do obličeje domácího Šulce.

Strhla se mela, načež si hlavního Rumšase opět zavolali k videu. Jen to zahučelo, když se opakovaný záběr dostal do televizí v přilehlém VIP sektoru vedle novinářské tribuny.

Šulc vyvázl s tržnými ranami na obočí, Rovella s červenou kartou.

A jestli se do té doby Lazio ve druhém poločase pomalu nedostalo před Jedličkovu bránu, v deseti se s ubývajícími minutami nadobro zabarikádovali před tou svou.

Tu strážil gólman Provedel, který v minulé sezoně Ligy mistrů vstřelil povedenou vyrovnávací branku madridskému Atlétiku (1:1). Nezazářil, když ledabylým odkopem namazal v úvodní půlhodině Durosinmimu. Pak se ale zaskvěl, když v té poslední vychytal z úhlu pálícího Memiče.

A nakonec se stal hrdinou, když udržel stav, za kterého z poslední akce udeřil Isaksen.