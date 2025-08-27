ONLINE: Riga FC - Sparta, poslední krok k pohárům, v sestavě poprvé Mannsverk

Šestý a poslední krok na cestě do fotbalové Konferenční ligy. Sparta hájí v Lotyšsku proti domácímu týmu Riga FC dvoubrankový náskok z Prahy. Odvetu závěrečného předkola třetí pohárové soutěže sledujte od 18:45 v podrobném online přenosu.

Skonto Stadions v rize, kde Sparta odehraje odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy. | foto: Dominik Duffek, iDNES.cz

Sparťané před týdnem porazili Rigu, kterou vede slovenský trenér Adrián Guľa, díky trefám útočníků Kuchty a Rrahmaniho 2:0.

Před odvetou řešil trenér Brian Priske absence v defenzivě, ze zdravotních důvodů s týmem vůbec neodcestovali Sörensen, Ševínský, Kadeřábek, Cobbaut nebo záložník Andersen.

Dánský kouč nakonec zvolil následující jedenáctku: Vindahl – Uchenna, Vydra, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Norského záložníka Mannsverka, jenž do Sparty nedávno přišel na hostování z Ajaxu, čeká debut. V sestavě nahradí zraněného Kofoda Andersena. Další dvě změny oproti prvnímu duelu jsou na stoperu – vrací se Zelený a stejně jako v neděli proti Dukle bude v zadních řadách hrát Vydra.

Sparta hraje v Lotyšsku o Konferenční ligu netradičně ve středu, protože ve čtvrtek nastoupí v Rize proti jinému místnímu klubu RFS ve stejné fázi soutěže maltský tým Hamrun Spartans.

Konferenční liga
Play-off 27. 8. 2025 18:45
Riga FC Riga FC : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zviedris – Toniševs, Musah, Ngom, Jurkovskis – Siqueira, Ankrah, Galo – Mankenda, Reginaldo Ramires (C), Grimaldo
Sestavy:
Vindahl – Uchenna, Vydra, Zelený – Preciado, Mannverk, Kairinen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Haraslín (C)
Náhradníci:
Zommers, Kazainis – Wassom, Contreras, Peňa, Regža, Taiwo, Diop, Ngonda, Birka, Černomordijs
Náhradníci:
Surovčík, Kerl – Suchomel, Solbakken, Eneme, Mercado, Rrahmani, Sadílek, Hollý, Panák, Milla, Mokrovics

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (vš. FRA)

