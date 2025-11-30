V Kataru vyhrál Verstappen před Piastrim, o titulu F1 rozhodne poslední závod

Druhý v Kataru skončil Piastri, který zaostává za týmovým kolegou Norrisem o 16 bodů. Třetí byl Carlos Sainz z Williamsu.
Úřadující mistr světa Verstappen, který dál živí naději na pátý titul v řadě, vybojoval druhé vítězství po sobě. Připsal si sedmý triumf v sezoně a jubilejní 70. v kariéře. Na stupních vítězů je podeváté za sebou. Tentokrát vyhrál po startu ze třetí příčky, proti jezdcům McLarenu mu pomohla odlišná strategie zastávek v boxech.
Verstappen pokračuje ve vydařené druhé polovině sezony. Na začátku září ztrácel osmadvacetiletý rodák z Hasseltu na čelo 104 bodů. V Kataru triumfoval potřetí za sebou. „Byl to úžasný závod. Jako tým jsme udělali správné rozhodnutí zajet do boxů za safety carem. Bylo to chytré. Jsem šťastný, že jsem zde vyhrál. To, že zůstáváme v boji o titul až do konce, je neuvěřitelné,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.
Nizozemský pilot se díky dobrému startu posunul před Norrise na druhé místo a za vítěze kvalifikace Piastriho. Začátek naopak nevyšel Georgi Russellovi, který spadl ze čtvrté příčky na sedmou.
Důležitý moment přišel v sedmém kole, kdy se Nico Hülkenberg střetl s Pierrem Gaslym a na trať vyjel safety car.
Verstappen a většina ostatních jezdců zajeli do boxů pro nové pneumatiky, zatímco Piastri a Norris zůstali na trati. To se později ukázalo jako klíčové.
„Dnes jsme to očividně nezvládli. Jel jsem nejlépe, jak jsem mohl. Nejrychleji, jak jsem mohl. Snažil jsem se ze všech sil, ale dnes to nestačilo. Myslím, že je s odstupem času jasné, co jsme měli udělat. Jsem si jistý, že to s týmem probereme,“ uvedl Piastri.
Souhlasil s ním i šéf McLarenu Andrea Stella. „U Oscara jsme tím přišli o vítězství a u Landa o stupně vítězů,“ podotkl Stella.
Po restartu se Piastri s Norrisem snažili co nejvíce vzdálit ostatním a vypracovat si náskok. Ve 25. kole zajel do boxů Piastri a spadl na páté místo. O kolo později následoval Norris a vrátil se hned za australským kolegou.
Verstappen absolvoval druhou zastávku v závěru 32. kola. Během ní chybovali v Haasu při výměně kola Olivera Bearmana. Ten později dostal desetivteřinový trest stop and go a ze závodu odstoupil.
Ve 42. kole zajel Piastri podruhé k mechanikům. Při zastávce dlouhé 1,8 sekundy nazul tvrdé pneumatiky a vrátil se třetí 17 sekund za Verstappenem. O dvě kola později následoval také Norris a vrátil se na pátém místě za Andreou Antonellim.
Norris se později na Antonelliho dotáhl, měl ale potíže se dostat k předjížděcímu manévru. Podařilo se mu to až v samotném závěru, kdy Ital po chybě vyjel drobně mimo trať a Norris jeho zaváhání využil. Připsal si tak o dva body více, které by se mu mohly v závěrečném podniku sezony hodit.
„Je to těžké. Musíme věřit týmu, že udělá správné rozhodnutí. Byl to risk a my ho v jistém smyslu podstoupili. Teď je jasné, že to bylo špatné rozhodnutí. V jiných závodech jsme odvedli spoustu dobré práce a díky tomu jsme vyhráli v předstihu Pohár konstruktérů. Dnes to nebyl náš nejlepší den, ale takový je život,“ doplnil Norris.
závod MS vozů formule 1 v Lusailu
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:24:38,241, 2. Piastri (Austr./McLaren) -7,995, 3. Sainz (Šp./Williams) -22,665, 4. Norris (Brit./McLaren) -23,315, 5. Antonelli (It./Mercedes) 28,317, 6. Russell (Brit./Mercedes) -48,599
Průběžné pořadí MS (po 23 z 24 závodů): 1. Norris 408, 2. Verstappen 396, 3. Piastri 392, 4. Russell 309, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 230, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 800, 2. Mercedes 459, 3. Red Bull 426, 4. Ferrari 382, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92