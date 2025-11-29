ONLINE: Slavia - Slovácko 0:0, do základu se vrátil Holeš, hrají i Jelínek či Bořil

Slavia, která v úterním domácím duelu Ligy mistrů remizovala s Bilbaem 0:0, na Slovácko dlouhodobě umí. V lize s ním neprohrála 14 zápasů v řadě a nebodovala s ním v jediném z minulých 24 utkání.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Zima – Douděra, Jelínek, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Chytil.
Tým z Uherského Hradiště v minulém kole při premiéře trenéra Romana Skuhravého zdolal nováčka Zlín 2:0 a přenechal poslední místo Ostravě. Venku v nejvyšší soutěži nevyhrál už 16 utkání.
Sestavy:
J. Staněk - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - D. Douděra, T. Jelínek, M. Sadílek, J. Bořil - M. Chytil, L. Provod, T. Chorý
Sestavy:
M. Heča - F. Vaško, A. Stojčevski, J. Mulder - P. Reinberk, V. Daníček, M. Trávník, G. Ndefe - M. Havlík, P. Blahút, M. Krmenčík
Náhradníci:
O. Zmrzlý, V. Kušej, J. Markovič, M. Cham, Y. Sanyang, D. Hašioka, T. Vlček, D. Moses, I. Ogbu, E. Prekop, Y. Mbodji
Náhradníci:
D. Tetour, M. Koscelník, M. Petržela, M. Kvasina, J. Hamza, J. Borek, S. Kim, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, O. Ceesay
