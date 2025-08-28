ONLINE: Slávisté v očekávání, blíží se los Ligy mistrů. Jak vypadá nejtěžší varianta?

  15:21
Osm různých soupeřů, mezi kterými velmi pravděpodobně budou jak giganti, tak hratelní protivníci. Fotbalová Slavia je po šesti letech znovu v osudí při losu Ligy mistrů, což je nejslavnější pohárová soutěž. Velkolepý ceremoniál ve francouzském Monaku začíná v 18 hodin, sledovat ho můžete spolu s námi v podrobném online přenosu.

Slávistický útočník Vasil Kušej se raduje ze svého gólu proti Pardubicím. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Slavii hrozí velcí soupeři, naprostá top úroveň. Třeba Real Madrid, Paris St. Germain, Arsenal, Benfica, Neapol, Marseille, Newcastle či Bilbao.

Mnohem schůdnější, ale fanouškovsky méně atraktivní by mohla být například varianta s Dortmundem, Interem, Frankfurtem, Bruggami, Bodö/Glimt, Olympiakosem, Pafosem či Kajratem.

ONLINE: Losování základní fáze Ligy mistrů

Slavnostní ceremoniál sledujeme podrobně

Co byste slávistům přáli vy?

Podruhé se bude Champions League hrát v novém formátu tzv. švýcarským systémem. Všechny týmy včetně Slavie dostanou při losu dva soupeře z každého ze čtyř výkonnostních košů. Český mistr je v tom třetím a může mít nanejvýš dva soupeře z jedné země.

Rozdělení týmů do košů
1. koš2. koš3. koš4. koš
Paris Saint-GermainArsenalTottenham HotspurMonako
Real MadridBayer LeverkusenPSV EindhovenGalatasaray
Manchester CityAtlético MadridAjax AmsterdamUnion Saint-Gilloise
Bayern MnichovAtalantaNeapolAthletic Bilbao
LiverpoolVillarrealSporting LisabonNewcastle United
Inter MilánJuventusOlympiakos PireusPafos FC
ChelseaEintracht FrankfurtSlavia PrahaKajrat Almaty
Borussia DortmundBenficaBodö/GlimtKarabach
BarcelonaBruggyOlympique MarseilleKodaň

Čeká ho celkem osm zápasů, čtyři doma a čtyři venku. Nový ročník Ligy mistrů odstartuje v úterý 16. září, podzimní část skončí ve středu 10. prosince, ale poslední dvě kola základní fáze jsou na programu opět až v druhé polovině ledna.

Platí totéž, co minulý rok.

Žádné odvety, žádné základní skupiny, jen jedna dlouhá tabulka, z níž osm nejlepších projde rovnou do osmifinále. Týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě se utkají v předkole vyřazovací fáze. Zbytek končí.

Evropská liga a Konferenční liga se losují v pátek odpoledne.

Termíny ligové fáze Ligy mistrů
1. kolo16.–18. září 2025
2. kolo30. září–1. října 2025
3. kolo21.–22. října 2025
4. kolo4.–5. listopadu 2025
5. kolo25.–26. listopadu 2025
6. kolo9.–10. prosince 2025
7. kolo20.–21. ledna 2026
8. kolo28. ledna 2026
