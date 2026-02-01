ONLINE: Slovácko - Baník 0:0, souboj ve spodku tabulky. Kdo se odlepí?

Na jaře mají jasný úkol – vyhnout se bojům o záchranu a přímému sestupu, který čeká na posledního.
Baník zakončil podzimní část porážkou 1:4 s Pardubicemi, v přípravě porazil srbský Javor 2:0, podlehl 2:3 kosovské Prištině, zdolal 3:0 kazachstánské Aktobe a na závěr padl 2:3 s polskou Lodží.
To Slovácko mělo přípravu úspěšnější, ze čtyř soubojů nezvládlo pouze jediný, když hned v úvodu nestačilo na slovenskou Skalicu (1:2). Pak porazilo 1:0 srbské Čukarički, 2:1 maďarský Honvéd a stejným výsledkem makedonský Sileks. Ligový podzim uzavřelo porážkou 0:1 s Teplicemi.
Baník se Slováckem se potkaly naposledy na konci srpna, slezské mužstvo zvítězilo 2:0.
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, J. Mulder - D. Tetour, M. Šviderský, M. Havlík, P. Reinberk - M. Petržela, V. Daníček, P. Blahút
M. Jedlička - M. Rusnák, O. Kričfaluši, M. Chaluš, H. Kante - J. Boula, D. Planka, M. Kohút, V. Jurečka, D. Holzer - A. Gning
Náhradníci:
P. Ndubuisi, . Ouanda, P. Juroška, F. Vaško, R. Horák, D. Barát, A. Marinelli, A. Urban, M. Krmenčík, G. Ndefe
M. Havran, T. Frýdl, D. Owusu, J. Pira, F. Šancl, A. Bewene, M. Frydrych, V. Budinský, S. Plavšič, D. Buchta, K. Pojezný
