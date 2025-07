Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Z deprese do euforie. Bleskově.

Sparťané se nejdřív těžko probíjeli do šancí, první poločas jim utekl tak rychle a nic z něj neměli. Ale když konečně pevnou obranu soupeře prolomili, během chvíle přidali další dva góly. Zářil pravý wingbek Preciado, který připravil druhý a třetí gól.

Pro vývoj zápasu první klíčovou branku dal Birmančevič v 56. minutě. Zblízka hlavou doklepl Kuchtovi nabídku, jehož dlouhým pasem našel Kairinen.

Pak dvakrát utekl Preciado a bylo to 3:0. Střídající Ryneš pálil levačkou ze čtrnácti metrů, Kuchta dostal míč mezi stopery na penaltu. Preciado však vzápětí musel střídat, chytil se zezadu za stehenní sval. Kolik on udělal za 65 minut hry sprintů... Při třetím gólu založil akci na vlastní polovině, po narážečce vyhrál souboj a letěl do vápna.

Přitom po první půli to tak dobře od Sparty nevypadalo.

Sparťanům čas hodně rychle utíkal. Dřeli, dali do zápasu spoustu energii, nadšení, snahy, bojovnosti a i když soupeře v poli postupně přehráli, nedokázali se dostal do vyložených šancí.

Naráželi do zdi. Preciado kmital po pravém křídle, v průnicích se vyžíval, ale na spoluhráče neprošlo skoro nic. A když už ano, tak Kuchtovi trvalo dlouho, než míč ve výhodné pozici zkrotil a vystřelil. Právě po spolupráci pravého wingbeka a hrotového útočníka měli domácí největší šanci, už v sedmé minutě si Kuchta naběhl na Preciadův centr, ale míč špatně trefil.

Sparťané to zkoušeli všemožně. Po křídlech, středem, stříleli zdálky. Nic.

Kolikrát se Birmančevič probil do vápna přes protivníka, ale ke spoluhráčům míč neprotlačil. Nebo Haraslín. Obešel jednoho, narazil na druhého, na třetího.

Nejhezčí moment domácí předvedli ve 34. minutě. Preciado poslal přetažený centr, na Haraslínovi bylo dlouho vidět, jak se chystá na akrobatický kop, který krásně provedl. Položil se do míče, ale volej poslal do středu brány.

Jak budou hosté hrát, ukázali už po dvou minutách. Ubránili roh a vzápětí nebezpečně a svižně zaútočili. Když gólman Vlad chytil míč, okamžitě ho dlouhým výkopem poslal přes celé hřiště. Často aniž by se podíval. Okamžitě z půlící čáry totiž startoval rychlý Sosah, autor gólu z prvního duelu.

Po přestávce domácí přidali, hosté vzadu nedokázali být až tak precizní. Nestíhali rychlostně, rád na zápas nebude vzpomínat někdejší sparťan Vatajelu, kterého musel chytat nepolapitelného Preciada.

Po první inkasované brance Aktobe přece jen obranu víc vysunulo. Jeho hráči začali napadat rozehrávku už od sparťanského pokutového území, do té doby bránili od poloviny hřiště. Ale tím jak se víc vysunuli a měli dlouhé hřiště, nedokázali být kompaktní a pevní v defenzívě.

Sparťané toho využívali a nepřestávali útočit ani po třetí brance. A tak se dočkal i snaživý Rrahmani, který v samém závěru po odraženém míči zakončil pohotově, s klidem a přesně.