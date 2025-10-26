Norris vyhrál v Mexiku a posunul se do čela šampionátu, Piastri skončil až pátý

Norris využil start z pole position a vyhrál šestý závod v sezoně. Celkově vybojoval jubilejní desáté vítězství v F1 a první v Mexiku. Na stupně vítězů vystoupil potřetí za sebou, jeho týmový kolega Piastri dojel pátý.
Do konce mistrovství světa zbývají čtyři závody, program bude pokračovat za dva týdny v Brazílii Velkou cenou Sao Paula.
Druhý Leclerc udržel za sebou v závěru i díky režimu virtuálního safety caru Verstappena. Úřadující mistr světa čtvrté vítězství z pěti posledních závodů nezískal a jeho manko na Norrise narostlo na 36 bodů, od Piastriho ho dělí 35 bodů.
Také Australana v závěru omezil režim virtuálního safety caru, kvůli němuž přišel o šanci předjet překvapivě čtvrtého Olivera Bearmana z Haasu.
Většina závodníků v čele zahájila závod na nejměkčích pneumatikách. Výjimku tvořil jen pátý Verstappen, který začínal na střední směsi.
Obhájce titulu se po startu natlačil vpřed, ale v první zatáčce vyjel stejně jako Leclerc mimo trať. Přestože se po návratu usadil na čtvrtém místě, pátý Russell si stěžoval, že by mu měl pozici vrátit. K tomu ale nedošlo.
Pozici naopak vrátil Leclerc Norrisovi a Brit si začal budovat náskok v čele. K dalším soubojům došlo v šestém kole.
Verstappen zaútočil na Hamiltona a vyjel na trávu. Později skončil mimo trať i Hamilton, který si manévrem zkrátil trať. Soubojů využil Bearman, jenž zaútočil na Verstappena a posunul se na čtvrté místo. Hamilton poté dostal penalizaci deseti vteřin, Nizozemec vyvázl bez trestu.
Ve 24. kole zajel britský pilot Ferrari do boxů, kde si odpykal trest. Po návratu se před něj dostali Bearman a Piastri. O třináct kol později absolvoval zastávku i Verstappen, který se vrátil na osmé místo za Hamiltona.
Ve 41. kole si Russell po emotivním vyjednávání s Mercedesem prohodil pozici s kolegou Antonellim a zkusil se dotáhnout na třetího Bearmana. O sedm kol později stavěli podruhé pro pneumatiky Piastri, Antonelli a Hamilton.
Piastri se díky rychlejší zastávce dostal před Antonelliho. Vzápětí jeli do boxů také Bearman a Russell, Verstappen se tak posunul na třetí místo.
V 60. kole zaútočil Piastri na Russella a dostal se na páté místo. Osm kol před koncem proto znovu britská jednička Mercedeseu vrátila zpět pozici kolegovi Antonellimu.
Strategie dvou zastávek Bearmanovi nevyšla. Nejenže mu Verstappen odjel a dotáhl se na druhého Leclerca, k největšímu překvapení závodu se přiblížil Piastri.
Kolo před koncem ale odstavil vůz Carlos Sainz z Williamsu a vedení závodu zavedlo režim virtuálního safety caru. Verstappen a Piastri už neměli čas na své soupeře zaútočit.
1. Norris (Brit./McLaren) 1:37:58,574, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,324, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -31,049, 4. Bearman (Brit./Haas) -40,955, 5. Piastri (Austr./McLaren) -42,065, 6. Antonelli (It./Mercedes) -47,837.
Průběžné pořadí MS (po 20 z 24 závodů): 1. Norris 357, 2. Piastri 356, 3. Verstappen 321, 4. Russell (Brit./Mercedes) 258, 5. Leclerc 210, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 146.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 713, 2. Ferrari 356, 3. Mercedes 355, 4. Red Bull 346, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.