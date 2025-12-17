ONLINE: Dojde ke změně lídra? Pardubice hostí Olomouc, Třinec čelí Hradci

Dvě předehrávky a jednu dohrávku nabízí středeční program hokejové extraligy. O dva body druhé Pardubice můžou jít po utkání 31. kola s Olomoucí do čela tabulky. Tam by se mohl dostat i třetí Třinec, který v atraktivním duelu 33. kola hostí čtvrtý Hradec Králové. Střetnutí Vítkovicemi s Plzní kompletuje 13. kolo, všechny zápasy můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Pardubice se snaží navázat na dvě utkání před reprezentační pauzou, v nichž nastřílely celkem 11 gólů a neztratily ani bod. „Pořád jsou zápasy, kdy to není ono, může to být určitě lepší. Chceme a budeme pracovat na nějaké konzistenci,“ hlásil útočník Roman Červenka, který je lídrem bodování soutěže.

Dobře si vedli i Hanáci. Za poslední čtyři starty se třikrát radovali z úspěchu a pokaždé si přitom připsali plný bodový zisk. Na pardubickém ledě se Kohoutům nedaří, prohráli tam desetkrát po sobě, navíc vždy v základní hrací době. Koncem října ale nad favoritem na titul doma zvítězili 2:1 v prodloužení.

Třinec ztrácí na čelo stejně jako Pardubice dva body, i on se tak může za určitých okolností dostat na první příčku. Oceláři se před přestávkou rozloučili třetí výhrou z posledních pěti zápasů, předtím však vyšli sedmkrát v řadě naprázdno.

Hradec Králové naposledy přetlačil po obratu Plzeň (5:4), z minulých čtyř venkovních duelů svěřenci kouče Tomáše Martince vydolovali jen dva body.

Vítkovičtí hokejisté stihli před pauzou zahnat sérii čtyř zápasů bez bodu a dvakrát vyhráli. Na Plzeň mají k dobru jediný bod a snaží se zúčtovat se soupeřem za nedávný debakl 0:7 ze západu Čech. Premiéra v dresu Ostravanů čeká po návratu do extraligy amerického obránce Joshe Wesleyho.

Plzeň přišla v prosinci o dva lídry. Zranění vyřadilo na dlouho nejproduktivnějšího hráče týmu Christophea Lalancettea a delší absence je po operaci slepého střeva i před pilířem zadních řad Jakubem Jeřábkem. Indiáni těsně ztratili uplynulé tři zápasy.

