Konec v Eurolize a neúspěšná obhajoba. Basketbalistky USK vypadly se Zaragozou

České šampionky nenapravily týden starou domácí porážku 71:82. V Zaragoze jim nepomohlo ani 23 bodů francouzské kapitánky Valériane Ayayiové či 15 bodů její krajanky Janelle Salaünové. V utkání se dopustily 21 ztrát.
Zaragoza – ZVVZ USK Praha 73:66
„Hodnotí se to samozřejmě hrozně těžce. Znamená to pro nás konec, což jsme vůbec nechtěli,“ řekl ČTK trenér Martin Bašta. „Musíme pogratulovat domácímu týmu. V obou zápasech předvedli nadstandardní výkon a možná bojovali o trošičku více než my. My jsme se tomu nebyli schopní vyrovnat. Bohužel nás to stálo ve výsledku postup.“
Nejlepší střelkyní Zaragozy byla s 12 body Merritt Hempeová. O bod méně zaznamenala další bývalá hráčka USK a česká reprezentantka Veronika Voráčková, která přidala tři doskoky a dvě asistence.
Španělský celek, který v zářijové kvalifikaci vyřadil Žabiny Brno, se do Final Six probojoval poprvé. Závěrečný turnaj bude v dubnu hostit.
Úvodní čtvrtina se nesla ve vyrovnaném duchu. Hráčky Zaragozy sice utekly po sedmi bodech v řadě do vedení 18:11, Pražanky ale brzy vyrovnaly na 20:20. Polovinu jejich bodů vstřelila Ayayiová. Zaragoza vyhrála první část 23:20.
Ve druhé čtvrtině odskočily domácí hráčky po další sedmibodové šňůře do vedení 30:22. České mistryně dál držela Ayayiová, Pražanky ale poté takřka tři minuty neskórovaly a soupeřky i po trojce Voráčkové odskočily poprvé do dvojciferného vedení 37:27.
Do poločasové přestávky USK odcházel za nepříznivého stavu 30:39, Ayayiová měla tou dobou na kontě už 16 bodů. „Valu byla jediná mentálně nastavená na to, že tady chce za každou cenu vyhrát. Nemůžu říct, že by se na to někdo vykašlal, ale bohužel jsme nebyli tak silní, abychom ten dvojzápas urvali. A to jak doma, tak tady,“ řekl Bašta.
„Byly to dost podobné zápasy. S tím rozdílem, že tady jsme vstoupili trochu lépe, byli jsme na nich, ale bohužel jsme si nedokázali vytvořit lepší podmínky, abychom šli na chvíli do vedení a tu mentální stránku překlopit na naši stranu. Místo toho jsme pořád dotahovali,“ podotkl Bašta.
Nástup do druhé poloviny Pražankám nevyšel a Zaragoza po osmi bodech v řadě utekla do vedení 47:30. Trenér Bašta reagoval oddechovým časem, ale ani ten nezabral.
Domácí tým po dalších pěti bodech Voráčkové vedl už o 22 bodů a střelecké trápení hostů prolomila až po čtyřech minutách hry Hofová. Pražanky se poté přiblížily na rozdíl 15 bodů, Zaragoza ale znovu odskočila a před závěrečnou desetiminutovkou vedla o 18 bodů.
V poslední čtvrtině španělský celek sice výrazně nebodoval, Pražankám se však dařilo ztrátu ukrajovat jen pozvolna. Po dvanácti bodech v řadě se přiblížily na stav 60:68 a později se ještě dotáhly na šest bodů, nakonec jim už ale nezbyl na obrat čas. Přestože závěrečnou část vyhrály 20:9, duel ztratily rozdílem sedmi bodů a jejich naděje na obhajobu titulu definitivně zhasla.
„Závěr už byl vabank. I když jsme ztráceli o hodně, dokázali jsme si vytvořit tlak a stáhnout to, bohužel už ale bylo pozdě,“ uvedl Bašta, který vloni nahradil na lavičce legendární trenérku Natálii Hejkovou.
Euroliga basketbalistek
Předkolo play off o postup do Final Six - 2. utkání
Casademont Zaragoza - ZVVZ USK Praha 73:66 (23:20, 39:30, 64:46)