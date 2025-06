Najmanovo jméno se v souvislosti s přesunem do Olomouce skloňovalo již delší dobu, kluby se nakonec definitivně domluvily minulý týden. Vzhledem k stále platnému Najmanově kontraktu ve Spartě půjde o roční hostování.

„Ondra Najman je zkušený centr, který má za sebou řadu extraligových sezon. Typologicky takového hráče jsme hledali, zapadá do naší koncepce. Jsem moc rád, že se nám ho povedlo získat,“ řekl klubovému webu generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Sedmadvacetiletý Najman, jenž dovede zahrát i na křídle, má s Olomoucí zajímavé propojení. Jeho dědečkem totiž byl Josef Augusta, který coby trenér v roce 1994 dovedl Olomouc k jedinému extraligovému titulu v klubové historii.

Loni za Spartu naskočil Najman do 57 zápasů, zaznamenal v nich čtrnáct kanadských bodů (6+8). Na ledě ovšem v průměru na zápas strávil 14:20 v základní části (11:01 v play off), i proto se rozhodl porozhlédnout se po jiném působišti, kde by dostal větší minutáž a důležitější roli v týmu.

Třinecký gólman Ondřej Kacetl zasahuje proti Ondřeji Najmanovi ze Sparty.

Ve Spartě strávil poslední dvě sezony, předtím hrál šest ročníků v Mladé Boleslavi. S hokejem začínal v rodné Jihlavě, za sebou má i roční štaci v kanadské WHL. V extralize v součtu odehrál 411 zápasů, ve kterých nasbíral 147 kanadských bodů (61+86).

Olomouc po značné přestavbě kádru přivedla do útoku již tři posily. Kromě Najmana rozšířil kohoutí letku také explzeňský Ondřej Matýs a lotyšský reprezentant Renars Krastenbergs, jenž loni ve slovenské extralize stihl v Michalovcích 50 bodů (31+19) za 53 zápasů. Zároveň je držitelem bronzové medaile z mistrovství světa.

I s novými posilami ale Mora stále disponuje jenom jedenácti forvardy, juniory Máchu a Ministra nepočítaje. Podle informací iDNES.cz by brzy mělo dojít k obnovení smlouvy se Silvesterem Kuskem, i tak se ale dá očekávat další aktivita kohoutů na přestupovém trhu.

Podle slov nového asistenta Petra Svobody už by mělo jít jenom o útok. „Obranu máme kompletní,“ prohlásil Svoboda. Mora přivedla před létem tři nové beky – Rayena Petrovického z Liberce, Švéda Stellu a Američana Cosgroveho.