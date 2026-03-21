Opava porazila Jihlavu, dotahuje se na druhé místo. Táborsko podlehlo Kroměříži

  19:08aktualizováno  19:08
Třetí Opava se po vítězství 3:1 nad Jihlavou v 20. kole druhé ligy přiblížila v neúplné tabulce na jeden bod druhému Táborsku, které doma podlehlo 1:2 Kroměříži. Hanáci opustili sestupové příčky a posunuli se na 13. místo. Fotbalisté Chrudimi jsou po výhře 3:1 nad Ostravou B dvanáctí, čtyři body nad předposledním místem.

Radost opavských fotbalistů po gólu v utkání s Příbramí. | foto: ČTK

Opava si připsala třetí jarní vítězství a zůstává ve hře o baráž o postup do nejvyšší soutěže. Za Slezany se v obou poločasech trefil Papalelé, mezitím skóroval také Zálešák.

Jihlavský Haala už jen zkorigoval výsledek. Vysočina na jaře ani napočtvrté nezvítězila a na 14. místě má stejný bodový zisk jako patnáctý Prostějov.

Táborsku se přestalo dařit, prohrálo třetí ze čtyř jarních zápasů a na vedoucí Zbrojovku Brno ztrácí již 14 bodů. Hanáci naopak na jaře potřetí zvítězili.

Domácí se brzy ujali vedení díky penaltě, kterou proměnil Matějka. Koryčan ale nedlouho poté vyrovnal a střídající Bartolomeu v závěru druhého poločasu rozhodl o výhře Kroměříže.

Chrudimi vyšel začátek utkání, během úvodní čtvrthodiny se trefili Vientiess a Schön. Zanedlouho snížil Musák, třetí prohře „béčka“ Baníku po sobě ale nezabránil.

Ve druhém poločase domácím pojistil tři body Holub a přispěl k tomu, že Chrudim navázala na předchozí výhru v Jihlavě. Rezervě Baníku patří sedmá příčka.

Chance Národní Liga
20. kolo 21. 3. 2026 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 3:1 (2:1)
Góly:
8. Vientiess
12. Schön
77. Holub
Góly:
17. Musák
Sestavy:
Šerák – Kaulfus (87. Savčuk), Vientiess, Shejbal (46. Tecl), Zachoval – David Jambor, Kejř (C) – Schön (74. L. Hruška), Doleček (61. Čičovský), Holub – Huf (74. Jurčenko).
Sestavy:
Hrubý – Nogha, Ortíz, Míček – Frýdl, D. Buchta (C) (68. Dvořáček), Musák, Siňavskij (79. Okebugwu), Bewene (79. P. Jaroň) – Havran (79. Škrkoň), Almási (68. Drozd).
Náhradníci:
Číž – M. Beránek, Halda, Rolinek, Toml.
Náhradníci:
M. Moučka – Holaň, Laine, Simerský, Temel, Sirotek.
Žluté karty:
60. Tecl, 81. Kaulfus
Žluté karty:
30. Míček

Rozhodčí: Kubečka – Kubr, Dohnal

Počet diváků: 320

Chance Národní Liga
20. kolo 21. 3. 2026 15:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2 (1:1)
Góly:
7. Matějka
Góly:
18. Koryčan
87. Bartolomeu
Sestavy:
Pastornický – P. Novák (C), Holiš, Heppner (84. Voleský), Barac (71. Zeronik) – Bláha, J. Hora – Polyák, Varačka, Kateřiňák – Matějka.
Sestavy:
J. Dostál – Dočkal (90+1. Zavadil), Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (73. Bartolomeu), Kulíšek, Mach, D. Moučka (65. Ovesný) – Večeřa (90+1. Aldin), Koryčan (73. Z. Říha).
Náhradníci:
Kubný – Doubek, Plachý, J. Rezek, Řezáč, Nikl, Bello.
Náhradníci:
Mucha – Hanzelka, Araujo-Wilson, Toman, D. Němeček.
Žluté karty:
23. Holiš, 43. Bláha, 83. Kateřiňák
Žluté karty:
28. Dočkal

Rozhodčí: Trska – Nádvorník, Dorotík

Počet diváků: 621

Chance Národní Liga
20. kolo 21. 3. 2026 16:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 3:1 (2:0)
Góly:
27. Papalele
29. Zálešák
47. Papalele
Góly:
65. Haala
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Čejka (84. Turanjanin), Zálešák (84. Mužík), M. Novák, Štěpánek (89. Lacík), Papalele – Sy (90+4. Búkasí).
Sestavy:
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Farka – Pešek (59. Šelicha), Čermák (C) – J. Vlček (46. Ogiomade), Miška (59. Lopatář), Křehlík (84. Faleye) – Křivánek (59. Omotoye).
Náhradníci:
Ciupa – Fabiánek, Pejša, Darmovzal, Brož.
Náhradníci:
Slavata – Kočí, Hošek, M. Lacko, D. Matoušek, Alkasim.
Žluté karty:
35. Janoščín
Žluté karty:
13. Farka, 19. Čermák, 32. J. Vlček, 75. Křehlík

Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Dohnálek

Počet diváků: 2011

Chance Národní Liga
20. kolo 21. 3. 2026 18:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 1:3 (0:1)
Góly:
67. Vukadinović
Góly:
38. Do Marcolino
46. Fantiš
90+7. D. Černý
Sestavy:
Borek – Čoudek, Al-Brakí, Jeřábek (C) (55. Fomba) – Fulnek (72. Kosek), Samek, Pospíšil (90+1. D. Toula), Harazim – Navrátil (55. Vukadinović), Al-Mušajfrí (72. Švancara), Adediran.
Sestavy:
Grigar – Ullman, Peterka (C), Březina, F. Novotný – Kodad (76. Goj), D. Richter – Osaghae, Moulis (89. Diarra), Fantiš (70. Idumbo) – Do Marcolino (76. D. Černý).
Náhradníci:
Holý, Kašík – Štěrba, Sedlák, Osei.
Náhradníci:
Němec – Čítek, Kuta, Vondrášek, Emmer.
Žluté karty:
27. Pospíšil, 57. Adediran
Žluté karty:
42. Březina, 68. Ullman, 74. Grigar

Rozhodčí: Michal Panský – Petr Kotalík, Michal Pfeifer

Počet diváků: 905

