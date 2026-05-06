Byl to prý její velký cíl: zvládnout slavné schody prestižní módní akce bez berlí. A Vonnová to zvládla.
Na akci dorazila v róbě návrháře Thoma Brownea ušité na míru, inspirované mramorovými antickými sochami a zdobené korálky. Bez berlí či hůlky pózovala fotografům a poté se vydala po schodech vzhůru. Přestože se neopírala o žádnou pomůcku, při náročném výstupu jí asistovali kurátor muzea Andrew Bolton a sám Thom Browne. I to naznačilo, že návrat k běžné chůzi bude ještě chvíli trvat.
Vonnová to navíc sama ukázala ve videu, které sdílela na sociálních sítích. Nabídla v něm pohled do zákulisí příprav na módní událost roku, včetně nácviku chůze na hotelové chodbě. Nejprve se na záběrech pohybuje s pomocí hůlky, daru od Thoma Brownea, poté ji odloží a udělá několik opatrných kroků bez opory.
Další záběry z Met Gala zachycují Vonnovou těsně před Metropolitním muzeem s hůlkou, načež ji pro dobu na červeném koberci odložila. Avšak na snímcích z afterparty Met Gala ji opět měla.
Už o víkendu před Met Gala uvedla, že se těší, až se poprvé od nehody pokusí jít bez berlí, a když se to povede, bude to brát jako obrovskou výhru. Po akci pak neskrývala nadšení. „Po třech měsících v kolečkovém křesle až na Met Gala. Pomalu se vracím zpět. Děkuji Thomu Brownovi, že jsem se díky němu cítila jako princezna. Byla to magická noc,“ napsala na Instagramu.
Trojnásobná olympijská medailistka si nohu poranila v únoru, když upadla během finále sjezdu na olympijských hrách. Následně podstoupila pět náročných operací. Na podzim ji čeká ještě šestý zákrok, který by měl být poslední.