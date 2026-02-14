Rozdávání kondomů patří k zavedeným zvyklostem olympijských her.
Pořadatelé tím dlouhodobě podporují bezpečný sex a prevenci mezi sportovci z celého světa. V Miláně šly balíčky do oběhu s heslem „Zdraví především: prevence a zdravý rozum“, na obalech se navíc objevilo logo regionu Lombardie.
Jenže zásoby zmizely téměř okamžitě. „Všechno bylo pryč za tři dny. Slíbili nám, že dorazí další, ale kdo ví kdy,“ citoval italský deník La Stampa anonymního sportovce.
Pro srovnání: na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 rozdali organizátoři zhruba 300 tisíc kondomů, což vycházelo přibližně na dva kusy na sportovce a den. V Miláně tak letošní omezení vyvolalo mezi účastníky překvapení i pobavení.
Dočasný rezidenční komplex pro sportovce z celého světa nabízí zhruba 1 400 lůžek v modulárních jednotkách propojených cestami vedoucími do společných prostor.
Soukromí tu ale není zrovna nazbyt. Jedním z mála míst, kde mohou sportovci alespoň na chvíli vypnout, je relaxační místnost s tlumeným světlem a uklidňující hudbou, určená především k meditaci. I ta je však podle svědků často plná.
Některé výpravy už zvolily jinou cestu. Například kanadský tým se rozhodl olympijskou vesnici opustit a přesunul se do pětihvězdičkového hotelu, kde má podle všeho klidu – i komfortu přece jen víc.