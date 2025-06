V Litvínově za rok končíme, potvrdila chemička. Novou sezonu finančně zajistila

„Toto rozhodnutí jsme učinili po důkladném zvážení a s plným respektem k hokejové tradici v regionu,“ prohlásil po jednání Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Orlen Unipetrolu.

Firma drží v hokejovém klubu Verva Litvínov podíl 71 procent, město má 20 procent akcií a sportovní spolek HC Litvínov devět. Chemička nebude hledat svého nástupce, je však ochotná jednat o převedení svého podílu na město či spolek, případně na nového investora, pokud dojde ke shodě s menšinovými akcionáři.

Společnost pro sezonu 2025/26 pošle do klubu více peněz než v ročníku předchozím, po ní skončí. V posledních letech průměrně rozpočet plnila 60 miliony korun ročně, mezi lety 2012 a 2024 přispěla 731 miliony. „Klub jsme zajistili dostatečně, vytvořili jsme tím rámec pro stabilní zázemí firmy a pro splnění jejích sportovních cílů a také jsme nechali dostatečný čas na diskusi o budoucnosti hokeje v Litvínově,“ prohlásil Kaidl.

Odmítl, že by společnost vycouvala z hokeje kvůli tomu, že jí město před dvěma lety navýšilo koeficient daně z nemovitosti na maximum. Nyní z ní odvádí ročně městu víc než 100 milionů korun.

Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Orlen Unipetrol

„Jediným důvodem naší strategické změny je několik let trvající tíživá ekonomická situace naší společnosti kvůli vážným problémům na evropském a českém rafinérském a petrochemickém trhu,“ objasnil Kaidl s tím, že za to může i geopolitika. „Jsme tedy nuceni soustředit se na naše klíčové aktivity.“

Ani další námitky zastupitelů, které zazněly na čtvrtečním jednání zastupitelstva, nejsou podle mluvčího Orlen Unipetrolu opodstatněné. Například, že Orlen dál sponzoruje skoky na lyžích nebo formuli 1. „Propojení hokeje a litvínovské rafinérie je přes českou skupinu Orlen Unipetrol. A nelze spekulovat, jaké plány má nadnárodní skupina Orlen,“ vysvětlil Kaidl hierarchii vztahů.

Popřel také, že by za odchodem stála neúspěšná snaha získat do vlastnictví extraligovou licenci od spolku HC Litvínov.

Osloví město olympijské hrdiny?

Kamila Bláhová , starostka Litvínova

Vedení města Litvínov odchod Orlenu mrzí. „Jsem plná emocí, nejsme z toho šťastní. Snad se nám podaří zachránit hokej v Litvínově,“ věří starostka Kamila Bláhová, která zastupovala na valné hromadě město.

Je si ale vědoma omezených finančních možností radnice. „Aby tu hokej pokračoval, bude nutné najít dalšího strategického partnera.“

Osloví i slavné odchovance klubu Jiřího Šlégra, Martina Ručinského či Roberta Reichela? „Musíme se poradit v radě, jak postupovat, teď neumím předjímat žádné kroky. Snad budou následující měsíce pozitivní a najde se někdo, kdo by chtěl hokej v Litvínově financovat,“ přeje si.

Samo město nemůže být hlavním akcionářem ani na přechodnou dobu. „Nejspíš by to nebylo v souladu s naším právním řádem,“ myslí si Bláhová. Zvrátit rozhodnutí Orlenu na valné hromadě možné nebylo, chemička by ale hokej mohla dál podporovat, i když už klub nebude vlastnit. „Tak to Orlen deklaroval, ale jak konkrétně, to je otázka na něj.“

Kaidl přikývl, že sponzorství není vyloučené: „Jsme otevřeni zůstat u litvínovského hokeje a diskutovat se stávajícími nebo novými vlastníky o formách marketingové spolupráce.“

Litvínovská chemička podporovala klub už od jeho založení v roce 1945.