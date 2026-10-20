Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Valentová zahájila v Ósace výhrou v souboji generací, co předvede Siniaková?

Autor: ,
  8:23aktualizováno  8:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Daria Snigurová v semifinále Prague Open proti Tereze Valentové. | foto: ČTK

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová zahájila pokus obhájit loňskou finálovou účast na turnaji v Ósace výhrou 6:2, 1:6, 6:4 v souboji generací nad Čang Šuaj z Číny. Japan Open rozehraje také deblová světová jednička Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou v 1. kole dvouhry bude Američanka Peyton Stearnsová.

Aktuálně 88. hráčka žebříčku Valentová se v Ósace, kde loni postoupila do dosud jediného finále v krátké profesionální kariéře, vrátila úspěšně na kurty po téměř dvouměsíční pauze.

Naposledy pražská rodačka hrála v závěru srpna turnaj nižší kategorie ve Filadelfii a následně se odhlásila kvůli problémům s kyčlí z US Open.

V úterním utkání Valentová vzala o 18 let starší soupeřce Čang Šuaj šestkrát servis, z toho třikrát v rozhodujícím setu, a porazila ji za hodinu a 50 minut. Ve druhém kole se utká naopak v souboji teenagerek s o rok mladší Rakušankou Lilli Taggerovou.

Turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Valentová (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 1:6, 6:4

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×