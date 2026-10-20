Valentová zahájila v Ósace výhrou v souboji generací, co předvede Siniaková?

Aktuálně 88. hráčka žebříčku Valentová se v Ósace, kde loni postoupila do dosud jediného finále v krátké profesionální kariéře, vrátila úspěšně na kurty po téměř dvouměsíční pauze.
Naposledy pražská rodačka hrála v závěru srpna turnaj nižší kategorie ve Filadelfii a následně se odhlásila kvůli problémům s kyčlí z US Open.
V úterním utkání Valentová vzala o 18 let starší soupeřce Čang Šuaj šestkrát servis, z toho třikrát v rozhodujícím setu, a porazila ji za hodinu a 50 minut. Ve druhém kole se utká naopak v souboji teenagerek s o rok mladší Rakušankou Lilli Taggerovou.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: