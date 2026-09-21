Osmifinále a konec. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Belgii

Česko, které skončilo ve skupině čtvrté, v úvodní sadě vítěze skupiny C Belgii přehrávalo, ale stejně jako v duelech s Itálií a Slovinskem se pak obraz hry změnil. V koncovce druhého setu Češi po odvrácení tří setbolů nedotáhli obrat a postupně se prakticky vytratili z palubovky. Třetí a čtvrtý set už byl jasně v režii Belgičanů, kteří zaznamenali celkem 15 bodových bloků a pět es.
Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl se 24 body belgický univerzál Ferre Reggers.
Mistrovství Evropy volejbalistů - osmifinále v Turíně
Česko - Belgie 1:3 (20, -24, -14, -15)
Rozhodčí: Szabo-Alexi (Rum.), Varbanov (Bulh.). Čas: 104 min. Diváci: 1 021.
Sestava a body Česka: Drahoňovský 9, Klajmon 8, Indra 14, Vašina 14, Klimeš 7, Bartůněk 1, libero Moník - Šotola 1, Zajíček, Roman, Benda, Pastrňák, Svoboda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Belgie: Reggers 24, Deroo 17, Rotty 10.