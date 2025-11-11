ONLINE: Začíná play off Ligy mistrů. Kometa hraje proti švédskému mistrovi

Brno se výhrou ve švýcarském Zugu vyšvihlo na osmé místo tabulky, díky kterému může hrát druhý zápas minisérie na domácím ledě.
ONLINE: Luleå – Kometa
Proto play off začíná venku, konkrétně na severu Evropy ve Švédsku. Luleå vyhrála v minulé sezoně tamní SHL, rovněž patří mezi pravidelné účastníky Ligy mistrů.
V roce 2015 ji dokonce vyhrála a ani tentokrát nečeká Kometu nic jednoduchého. Pozor si bude muset dát především na švédského reprezentanta Mathiase Bromého, jenž patří mezi nejproduktivnější hráče soutěže.
Papírově má jít o nejvyrovnanější klání, protože právě Luleå skončila v základní části na devátém místě. Sparta hraje své osmifinále v Zugu až zítra.
01:44 David Moravec (Süss, Chludil)
Ward (Lassinantti) – Allard (TS), Sellgren (A), Själin, Gustafsson (C), Håkansson, Engsund, Kotkansalo – Shinnimin, O'Neill (A), Hedqvist – Nurmi, Eriksson, Levtchi – Emanuelsson, Andreasson, Liedes – Granberg, Koivistoinen, Juustovaara Karlsson.
Krošelj (Ondráček) – D. Svoboda, Bartejs (C), Furch, Zubíček, Němec, Jurný – Ferda, Ekrt (TS), Kos (A) – O'Donnell, Kollár (A), Brabenec – David Moravec, Süss, Chludil – Veselský, Boltvan.
Rozhodčí: Kova (FIN), Gebei (HUN) – Sörholm (SWE), Westman (SWE)Přejít na online reportáž
Delia (Clara, Westman) – Hedin, Kempný, Hagg, Norlinder, Andersson, Holmgren – Lindblom, Backstrom, Pettersson – Rodin (A), Larsson (C), Bellows – Kopacka, Olund (A), Trivigno – Scott, Vesel, Jonsson-Fjallby – Hillstrom
Reideborn (Zurkirchen) – Haman, Fullemann, Lindholm (A), Kindschi, Loeffel, Untersander (C), Iakovenko – Marchon (A), Kummer, Aaltonen – Bemstrom, Graf, Ejdsell – Lehmann, Baumgartner, Vermin – Schild, Ritzmann, Alge – Moser
Rozhodčí: Huber, Sewell – Jonsson, Strömberg
07:11 Pelli (Ratinen)
Hungerecker (Hudáček) – Eminger, Byström Bettahar, Abt, Hirose, Rausch, Büsing – Conrad, Jeglič, Verlič (C) – Görtz, Friesen (A), Mauermann – Rossmy, Miele, Krämmer – Boos, Wejse (A), Kinder.
Armalis (Pavlát) – Johansson, Parikka, Pelli, Utunen (A), Kučeřík, Nyberg, Latvala, Soini – Lööke, Mäntykivi, Henman – Török, Jašek, Ratinen – Palola, Borg (A), Engberg – Teuho-Markkola, Nättinen (C), Heikkinen.
Rozhodčí: M. Hebeisen, O. Ovstedal – K. Englisch, K. Jürgens
Hrubec (Zumbühl, Metzger) – Kukan, Weber, Schwendeler, Lehtonen, Geering, Trutmann, Ustinkov – Andrighetto, Malgin, Frödén – Riedi, Grant, Rohrer – Hollenstein, Andreoff, Åberg – Sigrist, Baechler, Baltisberger.
Lekkas (Kerkola) – Kaňák, Westerlund, Lappalainen, Ketola, Mononen, Tornberg, Räsänen – Curry, Rissanen, Hartikainen – Könönen, Okany, Borchardt – Kapanen, Saarelainen, Klemetti – Mykrä, Lantta, Korkiakoski.
Rozhodčí: Šír, Debuche – Schlegel, Altmann
Pintarič (Štěpánek) – Binner, Englund, Rautanen, Fertin, Prissaint, Crinon, Terglav, Nicoud – Mallet, Beauchemin, Bolvin – S. Treille, Weigel, Deschamps – Dair, Bechelet, Leclerc – Gueurif, Koudri, M. Karlsson
Normann (Johansson) – Högberg, Nilsson, Heens, Folin, F. Hasa, Wahlberg – Weissbach, Peterson, Friberg – Inala, Ruotsolainen, Dower Nilsson – Lindholm, Niederbach, Stenberg – E. Thorell, Lasu, Cederqvist
Rozhodčí: Gerber, Borga – Ugolini, Yssembourg