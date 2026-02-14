8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede obří slalom, biatlonistky sprint

  8:21
Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý načne sobotní program v akci i s lyžařem Markem Müllerem, který pojede obří slalom. Curleři absolvují další zápas, biatlonistky čeká sprint. Skeletonistka Anna Fernstädtová má před sebou druhou půlku závodu a Roman Koudelka se představí na velkém můstku.

Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy | foto: Reuters

Top momenty 8. dne ZOH 2026

  • 10:00 obří slalom, muži – Marek Müller
  • 14:45 biatlon, sprint žen
  • 18:00 skeleton, ženy – Anna Fernstädtová

Český program osmý dne olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 1. koloMarek Müller
12:00Běh na lyžích⛷️Štafeta žen 4x7,5kmSandra Schützová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská a Kateřina Janatová
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller ?
14:05Curling🥌Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká BritánieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Sprint ženy 7,5 km - FINÁLELucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:00Skeleton🥶Ženy jednotlivci 3. jízdaAnna Fernstädtová
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:44Skeleton🥶Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLEAnna Fernstädtová
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži FINÁLERoman Koudelka

Český lyžař Marek Müller jde do akce v 10:00. Na trať vyrazí z číslem 44. V olympijském Bormiu už absolvoval týmovou kombinaci s Janem Zabystřanem, ve které skončili na posledním místě. Druhé jízdy obřího slalomu startují ve 13:30.

V běžecké štafetě na 4x7,5 km se představí Sandra Schützová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská a Kateřina Janatová.

Ve 14:05 nastoupí ke čtvrtému zápasu na olympiádě čeští curleři. Sestava Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa má zatím za sebou tři porážky. Těsnou 7:8 se Spojenými státy a jednoznačnou 3:7 se Švýcarskem a 4:7 s Norskem. V sobotu čeká Čechy tým Velké Británie.

Biatlonistky absolvují v sobotu odpoledne sprint. Nejkratší disciplína startuje ve 14:45 a postupně do ní vstoupí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Tereza Vinklárková. Davidová se vrací do závodů po protrápené smíšené štafetě a vynechaném vytrvalostním klání. Prostor na vyléčení lehké nemoci naopak dostala Jessica Jislová.

Třetí a čtvrtou jízdu má odpoledne před sebou skeletonistka Anna Fernstädtová. První půlku závodu uzavřela v pátek na 11. místě, pouhých sedm setin sekundy od desáté příčky. Devětadvacetiletá pražská rodačka obhajuje sedmé místo z Pekingu.

Po závodě na středním můstku se i na tom velkém představí Roman Koudelka. Šestatřicetiletý skokan na lyžích absolvuje svou pátou olympiádu, na velkém můstku byl v olympijském závodě nejlépe devatenáctý v Soči před dvanácti lety.

