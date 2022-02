2. DEN ZOH: Paulovi drama nezvládli, krasobruslaři osmí, Novák osmnáctý

Manželé Paulovi se výhrou nad USA udrželi na OH v Pekingu ve hře o postup do semifinále turnaje smíšených týmů v curlingu, jenže vzápětí ztratili zápas proti Kanadě a jejich šance vyhasly. Týmová soutěž krasobruslařů vyvrcholí už bez Čechů, kteří se loučí po krátkém programu žen a patří jim konečné osmé místo. Skokani na lyžích Koudelka a Kožíšek zabojují o postup do finálového kola na středním můstku. Proniknout mezi dvacet nejlepších se pokusí sáňkař Lejsek.