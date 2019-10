21 koní, z toho jeden z Anglie. Taková bude sestava na letošní Velké pardubické

PRAHA Jednadvacet koní poběží 129. ročník Velké pardubické. Obhájce vítězství Tzigane Du Berlais bude mít číslo dvě, které mu na pátečním losování v Praze vytáhl bývalý hokejový brankář Milan Hnilička.

Nejslavnější středoevropský překážkový dostih se uskuteční s dotací pět milionů korun v neděli 13. října.

Hnědák Tzigane Du Berlais loni dostih dlouhý 6900 metrů vyhrál při své premiéře v sedle se zkušeným žokejem Janem Faltejskem, který Velkou pardubickou ovládl už popáté. Oba spojí síly také letos.

S kurzem 4,5:1 je Tzigane Du Berlais největším sázkovým favoritem.

„Je to kůň koupený na překážky. Je hodně svéhlavý, nechce moc běhat a musí mít chuť. Předpoklady ale má, může vyhrát, na druhou stranu může taky dojet pátý nebo desátý,“ řekl Jiří Charvát, majitel koně a zároveň prezident českého Jockey Clubu.

Na startu se neobjeví předloňský vítěz No Time To Lose. „To je zklamání, ale obnovilo se mu zranění z loňského roku,“ řekl kouč Josef Váňa starší, rekordman Velké pardubické s deseti triumfy jako trenér a osmi v roli jezdce.

Do dostihu Váňa připravuje čtyři koně včetně Theophilose, kterého pojede žokej Josef Bartoš, jenž o uplynulém víkendu vyhrál největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio di Merano.

V letošní Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se objeví dva zahraniční koně.

Po šesti letech přijede konkurence z Británie, ale Rathlin Rose by k favoritům patřit neměl. Mezi ty se měl zařadit Van Gogh du Granit, ale vážně se zranil v tréninku a musel ukončit kariéru. Ze Slovenska dostih poběží Vandual.

Startovní listina 129. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun):

1. Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 2. Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek, Dr. Charvát), 3. Ribelino (ž. Andrew Glassonbury, Lokotrans), 4. Dulcar de Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 5. Player (ž. Marcel Novák, Maxa-Nýznerov), 6. Stretton (ž. Thomas Garner, Nýznerov), 7. Mazhilis (ž. Jan Kratochvíl, Köi Dent), 8. Ange Guardian (ž. Jiří Kousek, stáj Anděl strážný), 9. Sztorm (ž. Marek Stromský, Nýznerov), 10. Zarif (ž. Thomas Boyer, Köi Dent), 11. Vandual (ž. Lukáš Matuský, Vadual), 12. Templář (Jan Odložil, www.trdelnik.com-Luka), 13. Rathlin Rose (ž. James Best, Fergus Wilson), 14. Beau Rochelais (ž. Alexandre Orain, DS Pegas), 15. Delight My Fire (ž. Sertaš Ferhanov, DS Pod Buchlovem), 16. Tiep de L’Est (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 17. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška, VaZi), 18. Talent (ž. Leighton Aspell, DS Kabelkovi), 19. Chicname de Cotte (ž. Jordan Duchene, Quartis-Zámecký Vrch), 20. Krocoleon (Lukáš Sloup, EŽ Praha a.s.), 21. Mahony (ž. Niklas Lovén, Quartis-Zámecký Vrch).