6. DEN ME: Špotáková vybojovala posledním hodem bronz, Martínková sedmá

Opět ukázala, že se umí pod tlakem vyšponovat ke skvělým výkonům. V jedenačtyřiceti dala Špotáková vzpomenout na zážitky, které českým fanouškům připravovala posledních patnáct let.

Dlouho se v závodě oštěpařek na předních příčkách nic zásadního nedělo.

První místo držela od druhé série Řekyně Elina Tzengková s bezkonkurenčním pokusem o délce 65,81 metru. Devatenáctiletá závodnice slavila osobní rekord a běžela za trenérem. O zlatu bylo rozhodnuto.

O dramatizaci na zbylých příčkách se postarala až Adriana Vilagošová ze Srbska. Špotákovou, které dlouho patřilo třetí místo díky druhému hodu 60,31 metru, v páté sérii překonala o pouhý jeden centimetr. Češku tak odsunula těsně pod stupně vítězek.

Soutěž oštěpařek vyhrála na evropském mistrovství Elina Tzengková.

Špotáková ale zareagovala včas. Nejpovedenější hod si nechala až do poslední série. Její oštěp se sice nezapíchl do země, ale odrazem zanechal stopu na hodnotě 60,68, což stačilo i na posun před do té doby druhou Maďarku Réku Szilágyiovou.

„Říkala jsem si, že to Maďarce nemůžu nechat, byla jsem pořádně namotivovaná,“ hlásila Špotáková do kamery ČT Sport.

A jelikož Vilagošová hned vzápětí zapsala 62,01 metru, čímž Češku srazila ze stříbra na bronz, vyšla bramborová příčka na Szilágyiovou. Maďarka sice ještě měla možnost reagovat a rodačku z Jablonce nechávala napnutou, jenže její závěrečný hod letěl hluboko pod šedesát metrů.

Tři nejlepší oštěpařky z ME v Mnichově. Zleva bronzová Barbota Špotáková, zlatá Elina Tzengková z Řecka a stříbrná Srbka Adriana Világošová.

Špotáková v Mnichově, kde se přesně před dvaceti lety rozhodla specializovat na oštěp, získala jedenáctou medaili z vrcholných akcích.

„Je to úplná nádhera. Když jsem tady začínala před dvaceti lety, nechtěla jsem o medaili vůbec mluvit. Bylo to o štěstí, medaile není jen moje, ale všech, co mě formovali celý život. Asi si ji snad ani nenechám,“ dodávala vyčerpaná, ale šťastná.

Ve finále se s ní objevily i dvě reprezentační kolegyně: Nikola Ogrodníková s Nikol Tabačkovou.

První jmenované, která obhajovala stříbro z předešlého evropského šampionátu, se finále vůbec nepovedlo. Nepřekonala ani 55 metrů a skončila na poslední dvanácté příčce.

„Tak to ve sportu někdy bývá, není to jen o výhrách a naházených metrech. Holt je to sport a někdo musí být poslední. Hodně jsem chtěla, myslím, že i energie tam byla, ale nevyužila jsem jí,“ vysvětlovala.

Čtyřiadvacetiletá Tabačková se naopak třetím pokusem (57,93) procpala do užší finálové osmičky, kterou bez jakéhokoli zlepšení uzavřela.

„Byla jsem hodně nahecovaná, což mi pomohlo ve třetím pokusu. Trochu mě mrzí ten konec, ale osmé místo je super. Druhý cíl, kterým byl osobní rekord, se nepovedl, takže mám padesátiprocentní úspěšnost,“ usmála se.

Zklamání čtvrtkařské štafety i Jiranové

„Je to zklamání, mysleli jsme, že uděláme medaili, nebo poběžíme ještě rychlejší čas,“ přiznával finišman české štafety Patrik Šorm pro ČT po finále na 4x400 metrů.

Na posledním úseku i se silným závěrem už nic moc nezmohl. Štafetový kolík od vysíleného Michala Desenského přebíral až jako sedmý s velkou ztrátou na favority. Konečný výsledek vylepšil alespoň o jednu příčku.

Matěj Krsek přitom závod skvěle rozběhl a předával v kontaktu s nejlepšími. Pavel Maslák se poté propadl na páté místo, nicméně reprezentační kvartet zůstával v kontaktu.

Klíčová ztráta vznikla při třetím úseku Desenského: „Chtěl jsem svůj běh napálit, ale přepálil jsem to a v závěru mi došly síly,“ doplnil čtvrtkař z Hradce.

Vítězství slavila štafeta Velké Británie před Belgičany a Francouzi. Ženské trati vládly Holanďanky, stříbro bralo Polsko a na Britky vyzbyl bronz.

Alex Haydock-Wilson dobíhá do cíle štafetového závodu na 4x400 metrů a zajišťuje Velké Británii zlatou medaili z mistrovství Evropy.

Ještě před oběma týmovými finále vstoupila do soutěží v Mnichově překážkářka Helena Jiranová na stometrové trati.

V úvodním rozběhu skončila čtvrtá a čekala, zda její čas 13,50 bude stačit na postup. Hned ve druhém vyrovnaném běhu jí ale soupeřky vytlačily z pozice zajišťující účast v semifinále.

Česká překážkářka Helena Jiranová bojuje s časem v rozběhu na mistrovství Evropy v Mnichově.

„Na začátku se mi do čtvrté překážky běželo skvěle, pak jsme se tam trochu chytili s Klaudií (Polka Wojtuniková) a rozhodilo mě to. Každopádně jsem měla postoupit alespoň ze třetího místa, když Italka Bogliolová nenastoupila. Je to zklamání,“ smutnila krátce po doběhu v rozhovoru pro ČT Sport.

Favorité nezaváhali, Duplantis zase dominoval

Švédský fenomén světové atletiky Armand Duplantis si znovu odskákal vlastní závod. Stříbrného Němce Bo Kandu Lita Baehreho v Mnichově porazil o více jak dvacet centimetrů, dalších deset nadělil bronzovému Lillefossemu z Norska.

A to se ani nepouštěl do boje se světovým rekordem, pouze vylepšil vlastní zápis z před čtyř let. Nejlepší výkon evropských šampionátů zvýšil o centimetr na 606 centimetrů. Což je výrazně pod jeho možnostmi.

Radující se Švéd Armand Duplantis suverénně vyhrál závod ve skoku o tyči i na evropském šampionátu v Mnichově.

Deset minut po zahájení tyčkařské soutěže zazněl i startovní výstřel ženské osmistovky, kterou dle předpokladů s přehledem opanovala Keely Hodgkinosonová. Britka zprvu nechala své soupeřky udávat tempo, načež ve druhém kole nastoupila. Druhá doběhla Francouzka Rénelle Lamoteová, třetí Anna Wilegoszová z Polska.

Sobotu uzavřelo jiné zápolení běžkyň, a to na tříkilometrové steeplechase. I v tomto případě se radovala hlavní adeptka na vítězství – Albánka Luiza Gegaová, která jasně porazila mimo jiné stříbrnou domácí závodnici Leu Meyerovou s bronzovou Britkou Elizabeth Birdovou.

Úspěšný debut chodkyně Martínkové na ME

Dvacetiletá Martínková se postarala o nejlepší výsledek českých chodců v Mnichově. Vít Hlaváč a Tereza Ďurdiaková zaznamenali v úterý na 35 kilometrech devátou, respektive dvanáctou příčku.

Dobrý základ ještě lepšímu výsledku dala mladá závodnice Martínková hned na startu. S hlavními favoritkami se držela až do devátého kilometru, pak si z hlavní skupiny, která přidala, vystoupila a pokračovala vlastním tempem.

Česká chodkyně Eliška Martínková na dvacetikilometrové trati v závodě evropského šampionátu v Mnichově

Původně se pohybovala na jedenáctém místě, jenže v závěru se posunula díky nedisciplinovanosti některých protivnic.

Velké zklamání zažila zejména obhájkyně zlata María Pérezová. Španělská favoritka zvyšovala tempo a pustila se do risku, který se jí nevyplatil a vyústil v diskvalifikaci.

Stejně jako před čtyřmi dny na delší distanci se ze zlata díky nejlepšímu kariérnímu výkonu (1:29:03) raduje Řekyně Antigoni Drisbiotiová.

Stříbrnou Polku Katarzynu Zdzieblovou porazila o sedmnáct sekund. Bronz bere zásluhou Saskie Feigeové domácí reprezentace.

Dvacetiletá Martínková za vítězkou zaostala o necelé tři minuty.

Mužský závod ovládl Španěl Álvaro Martín, který obhájil titul mistra Evropy v osobním rekordu 1:19:11 před druhým Švédem Perseem Karlströmem s vikingskou čepicí a svým krajanem Diegem Garcíou Carrerou.