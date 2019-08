Abraham si v domácím závodě pro body nedojel. Byla to šílená Velká cena, řekl

BRNO Na devatenáctém místě v královské třídě MotoGP dokončil Velkou cenu České republiky nejzkušenější tuzemský závodník Karel Abraham. Nesplnil tak svůj cíl připsat si do seriálu mistrovství světa ke třem dosud získaným bodům další. Brněnské závody označil za šílené zejména kvůli rozmarům počasí.

Půl hodiny před startem MotoGP se nad částí okruhu vyřádila dešťová přeháňka. „Drtivá většina trati byla suchá, jen poslední zatáčka před cílem a první za startem byla zase úplně mokrá a stála tam voda,“ kroutil hlavou Abraham a dodal, že něco podobného snad nikdy nezažil.



Start tak byl posunut o 40 minut a závod zkrácen o jedno kolo. „Je to vždy těžké rozhodnutí. Já bývám obecně zastáncem toho, aby se jelo, vždyť podmínky mají všichni stejné. Nicméně teď bylo přerušení na místě. Ten rozdíl mezi suchou a mokrou částí byl obrovský. Bylo by to možná zajímavé pro diváky, protože na mokrých pneumatikách se nejede tak rychle, ale nám jezdcům by šlo o hubu,“ řekl na rovinu.

Verdikt o odložení startu přichází vždy shora, jezdci nemají kompetence do rozhodování zasahovat. „Nemáme v tom vyloženě slovo, ale když je nás víc, tak nás vyslechnou, naše připomínky zváží a pak rozhodnou. Tak se to stalo v minulosti v Anglii,“ připomněl Abraham podobnou situaci, která mu ale nyní cestu k bodům neusnadnila.

Zleva majitel Automotodromu Brno Karel Abraham a ředitelka Ivana Ulmanová.

„Body dnes zase nebyly tak daleko. Měli jsme se pohybovat kolem patnáctého místa, ale bohužel to nevyšlo. Měli jsme jisté technické problémy, ale nebudu je specifikovat. Jezdím patnáct let a prostě už to poznám, že není něco v pořádku,“ řekl v depu novinářům a nepřímo tak vysvětlil ztrátu 44 vteřin na vítězného Marca Márqueze.

Pracovat na odstranění utajených potíží bude jeho tým v pondělí při testech na Masarykově okruhu, odkud se pak přesune do Rakouska, kde se příští týden jede další Velká cena. „Tamní okruh mi sedí a těším se na něj,“ uzavřel Abraham brněnskou kapitolu.