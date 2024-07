Skvělý výkon a jasný postup. Šermíř Choupenitch je v Paříži v osmifinále

Choupenitch před třemi lety v Tokiu získal bronzovou medaili a i nyní patří k velkým českým nadějím. „Budu se maximálně koncentrovat na to, co mám – tedy taktiku a pozornost,“ plánoval před startem turnaje.

A svá slova zatím plní dokonale. Polského soka jednoznačně přejel. K triumfu ani nepotřeboval celý časový limit, vítězný patnáctý úspěšný zásah si připsal už během druhé tříminutové části.

„Dobrý to bylo,“ hodnotil třicetiletý rodák z Brna. „Koncentroval jsem se, šermoval jsem dobře dopředu dozadu. Všechno bylo tak, jak jsem si to nachystal a bylo to super. Kdo přijde další do cesty, toho budu chtít porazit. A atmosféra? Super! Když diváci křičeli, neslyšel jsem rozhodčího, takže jsme měli delší pauzu mezi zásahy a já se mohl lépe zkoncentrovat. A to mi pomohlo.“

Alexander Choupenitch se chystá k prvnímu utkání na olympijském turnaji.

Na první bod Choupenitche Siess ještě reagoval a srovnal na 1:1. Český fleretista posléze lehce uklouzl. Že by ho to ale nějak rozhodilo? Ani náhodou.

Turnajová sedmička Choupenitch se rozjel a soupeři odskočil na 5:1. Siess nevěděl, jak na něj, zakroutil hlavou a měnil fleret. Ani to mu ale nepomohlo a český favorit ještě do konce první tříminutovky navýšil skóre na 9:2.

I v druhém dějství Čech pokračoval v jistém výkonu. Trpělivě čekal na své šance, Polák naopak působil zbrkle.

Český šermíř Alexander Choupenitch v diskusi s trenérem během olympijského turnaje.

Nebylo divu, že Choupenitch zapisoval další úspěšný zásah za druhým. Po chvíli vedl už 14:3 a už jen bod mu chyběl k ukončení zápasu před koncem časového limitu.

A i to se mu podařilo. 15:3!

Český reprezentant pak oběma rukama vystřelil ke stropu impozantního pavilonu Grand Palais a rozkřičel se. První krok v Paříži zvládl. Nyní ho čeká osmifinále.