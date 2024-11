Vítězství číslo 99. Shiffrinová vládla v Gurglu, Dubovská dvaadvacátá

Shiffrinová týden po vítězství v Levi potvrdila i na nové trati v Rakousku pozici nejlepší slalomářky současnosti. Vyhrála už první kolo a ve druhém navzdory chybě na zlomu uhájila náskok. „Byla jsem nahoře nervózní, protože jsem měla informace o tom, jak se chová trať a jak nějaké závodnice jezdí. Byla tam velká chyba, ale pak jsem znovu začala bojovat,“ řekla v televizním rozhovoru.

Na jubilejní 100. vítězství může zaútočit už příští týden v domácím prostředí v Killingtonu, kde se pojede v sobotu obří slalom a v neděli slalom.

„Myslím, že kolem toho bude určitý tlak, ale budu se to snažit ignorovat. Každopádně, kdyby se to stalo, bylo by to úžasné. Ale kdyby se to nestalo, není to nic, kvůli čemu by se mělo brečet. Ale doufám, že před domácím publikem předvedu opravdu dobrý výkon,“ dodala Shiffrinová.

V Gurglu ji na stupně vítězů doprovodily dvě debutantky na pódiu. Čerstvě osmnáctiletá Colturiová se posunula ze čtvrtého místa na druhou pozici. Dcera Italky Daniely Ceccarelliové, olympijské šampionky v super-G ze Salt Lake City 2002, reprezentuje Albánii od května 2022. Před dvěma lety debutovala ve Světovém poháru a do nynějška byla jejím maximem v elitním seriálu devátá příčka z letošního slalomu ve Flachau.

První pohárovou medaili získala také třetí Švýcarka Camille Rastová, která byla jen o dvě setiny pomalejší než Colturiová. Individuálního pódia se dočkala v 25 letech, třikrát už byla čtvrtá. Tentokrát patřila čtvrtá příčka její úspěšnější krajance Wendy Holdenerové, jež se vrací po zlomenině kotníku.

Tři nejlepší v Gurglu. Zleva: Lara Colturiová, Mikaela Shiffrinová a Camille Rastová.

Dubovské v prvním kole nevyšla úvodní pasáž a usadila se na průběžné 16. příčce se ztrátou 1,65 na Shiffrinovou. Druhé kolo se české reprezentantce nevydařilo a pohoršila si o šest pozic. Její manko na vítězku narostlo na 3,24 sekundy. „Začněme pozitivní zprávou. Nějaké body konečně jsou, dostala jsem se dvakrát do cíle,“ uvedla dvaatřicetiletá reprezentantka v nahrávce pro média.

Uznala, že druhé kolo nebylo podle jejích představ. „Bylo to postavené rovně, úplně jsem neviděla dobře pod nohy. Bylo tam hrozně moc chyb a propadla jsem se ve výsledkové listině. První kolo bylo z mé strany fajn. Asi bych se soustředila do dalších závodů na to, že mám na to být mezi těmi děvčaty, když předvedu dobrou jízdu,“ dodala Dubovská.

Královnou druhého kola byla Chorvatka Zinka Ljutičová a vylétla díky tomu ze 24. místa až na devátou příčku.