Americký fotbalista Kysilka se může stát prvním Čechem v NFL. Skauty při testech zajímal dokonce i sex

PRAHA Klinč s rozjetou tramvají běžný člověk jen tak nevyhraje? Když ale budou na lidské straně v akci 2 metry a 145 kilogramů hráče amerického fotbalu Miroslava Kysilky (25), může klidně souprava skončit zpátky ve vozovně.

Přes urostlého člena ofenzivní lajny české reprezentace totiž jen tak něco nepřejde. A všimli si toho i skauti zámořské NFL, slavné soutěže, kterou dosud žádný Čech neokusil.

„Absolvoval jsem v německém Kolíně první kemp, takzvaný Combine, kam jsou zváni ti nejlepší hráči z celé Evropy. Už to samo o sobě je pro mě velká pocta,“ říká Kysilka.

Mirku, o jakou akci šlo?

NFL chce expandovat a cítí možnosti v Evropě. Udělala speciální mezinárodní program pro hráče. Vybraní američtí fotbalisté dostanou možnost tři měsíce trénovat na Floridě, na prestižní IMG Academy. Pozvánku obdrží pouze ti, kteří budou vybráni v rámci International Scouting Combine pro mezinárodní hráče v Německu, a to pod dohledem skautů a trenérů z NFL. V říjnu tam dorazilo 32 talentů z celého světa. Finální počet hráčů, kteří odcestují na Floridu není předem určený.

Víte, kde se o vás skauti dozvěděli?

Zeptal jsem se na to skauta z NFL Europe Office a podle něho to bylo na doporučení jednoho z předních evropských trenérů. Jsem za to moc rád. Znám osobně dalších šest lidí, co tam byli. Patří k tomu nejlepšímu v Evropě. Z NFL Europe Office věděli, že hraji za Prague Black Panthers a že jsem po skončení sezony rakouské AFL dohrával v nejlepší evropské soutěži německé GFL za drážďanské Monarchs. Moje přednosti jsou především chápání hry a dále také mé fyzické proporce. Ještě před cestou do Kolína na samotný Combine jsem absolvoval dvě hodinové telefonické interview.

Co všechno skauty zajímalo?

Bylo to hodně detailní. V podstatě se ptali na můj celý život. Chtěli vědět úplně všechno od sportovního, osobního dokonce i intimního života a i věci ohledně sexu. Zajímali je všechny lékařské zákroky, které jsem prodělal, dále jaké léky užívám. Jakým jsem se věnoval sportům před americkým fotbalem. Začínal jsem s tenisem a basketbalem a americký fotbal jsem začal hrát až v 19 letech. Při druhém telefonickém rozhovoru jsme více řešili americký fotbal, pochopení hry, strategie apod. Samozřejmě jsme řešili i týmy, ve kterých jsem tento rok nastupoval.

Jaká je praxe ohledně tohoto Combine?

V minulém roce se z toho mezinárodního programu na Floridě dostali dva hráči do hlavního týmu NFL a tři na tréninkovou soupisku. Každý tým z NFL má jedno místo volné pro mezinárodní hráče. Tím vlastně mohu obejít různé vysokoškolské soutěže, výběry, drafty atd. Samozřejmě je mnoho překážek předtím. Se svými 2 metry a 145 kilogramy mám docela dobré fyzické proporce. Navíc je mi 25 let a myslím, že tuto pozici snad nehledají pouze mladé hráče, je potřeba i herně vyzrát.

Jaké jste měl dojmy z International Scouting Combine z Německa?

Po příletu na mě čekal řidič, byl jsem převezen do sportovní školy, vše bylo připraveno na nejvyšší úrovni. V sobotu už začínal program. Byl jsem samozřejmě zařazen do skupiny s ofenzivními lajnaři, každá skupina měla svého pozičního trenéra. Ještě předtím bylo měření – délka paže, rozpětí rukou, šířka dlaně, výška a váha. Poté bylo focení ve spodním prádle a pak přišly na řadu první dvě disciplíny. bench press se 100 kily na maximum opakování. Agenti sledovali techniku. Podařilo se mi celkem 21 opakování a v rámci skupiny jsem byl druhý. Dohromady nás ve skupině ofenzivních lajnařů bylo sedm. Druhá disciplína byla skok do výšky z místa. Opět jsem se umístil na děleném druhém místě. Poté probíhal individuální pohovor.

A s kým?

To bylo právě neuvěřitelné. Pohovor se mnou vedl LeCharles Bentley – jedna z největších kapacit ofenzivních lajnařů, hlavní mentor ligy NFL pro ofenzivní lajnu. Má svoji kliniku, na které rozvíjí jednotlivé dovednosti ofenzivního lajnaře a kterou již několik let pozorně sleduji. Byla to neuvěřitelná škola. Bavili jsme se přes půlhodiny o všech možných aspektech hry samotné i o týmovosti a pojetí NFL versus Evropa. Studuji poslední ročník VŠE a pracuji na plný úvazek v kanceláři daňových poradců, takže jsme řešili, zda a jak mi čísla pomáhají v rozhodování na hřišti nebo v přípravě na zápasy. Pak se to přesunulo do technické roviny amerického fotbalu. Musel jsem vysvětlit, jak budu jako ofenzivní lajnař reagovat na množství technik defenzivních lajnařů. Hru jsme doopravdy rozebírali do naprostého detailu.

A jak probíhal druhý den?

Druhý den byl zaměřen více na atletiku. Běhali jsme různé drily na čas nebo například skákali do dálky z místa. Přišlo mi, že i v těchto disciplínách se mi celkem dařilo. Dále následovaly poziční drily. Hbitost a koordinace pohybu v plné rychlosti, musel jsem rychle a správně reagovat, technicky blokovat. Končili jsme drilem na techniku passového bloku.

Jaký je další postup?

Mají vybrat hráče na Floridu, ale neřekli nám, kolik jich vlastně vyberou. Podle předběžných informací by měli být vybraní hráči oznámeni do konce listopadu. Program na Floridě v IMG Academy začíná v lednu.

Jaký je Váš dojem z celého NFL International Scouting Combine?

Udělal na mě neuvěřitelný dojem, bylo to až neskutečné. Celého Combine se zúčastnili i hráči, kteří už programem na Floridě prošli, a člověk měl možnost se porovnat se doopravdy s tím nejlepším, co mimo Ameriku americký fotbal hraje. Nabyl jsem nové vědomosti. Jako nejzásadnější ale vidím to, že jsem se tímto dostal do okruhu lidí, kteří jsou v hledáčku NFL a když tomu budu dávat všechno, mám možnost se dále v americkém fotbalu posouvat.

Jaké vidíte své šance?

Byl by to pro mne neskutečný úspěch, kdybych se do IMG Academy na druhou část dostal. V rámci Combine jsem ze sebe vydal úplně všechno a věřím, že se mi vydařilo i interview. Nikdo však neví, co přesně hledají a chtějí, určitě záleží i na věcech, které si nedokáži ani představit. Pak už jde jen o to být připraven a schopen využít každou šanci, která se naskytne.