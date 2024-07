Murray v Paříži potvrdil, že po olympijském turnaji jeho kariéra skončí

„Olympiáda v Paříži bude mým posledním tenisovým turnajem. Pokaždé, když jsem hrál za Británii, to byly nezapomenutelné týdny a jsem extrémně hrdý na to, že to zažiju ještě jednou, naposledy,“ uvedl Murray na síti X. Turnaje v antukovém areálu Rolanda Garrose začnou v sobotu.

Bývalý první hráč světového žebříčku, který do loňska spolupracoval s trenérem Ivanem Lendlem, vyhrál v letech 2013 a 2016 Wimbledon, titul má také z US Open. Jeho kariéru ale lemovaly i časté zdravotní potíže. Letos se po menší operaci zad odhlásil z wimbledonské dvouhry a s bratrem Jamiem záhy vypadli z deblové soutěže. V pořadí ATP mu nyní patří 121. místo.