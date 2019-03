Ani Satoranského smeče Washingtonu k výhřev NBA nepomohly

New York Basketbalista Tomáš Satoranský předvedl v NBA tři parádní smeče a celkem dal 16 bodů, ale Washingtonu to stejně nepomohlo odvrátit porážku s Chicagem 120:126 po prodloužení. Wizards se po třetí prohře z posledních čtyř zápasů výrazně vzdálilo play off. V prodloužení prohrál i Houston s Memphisem (125:126), přestože James Harden nastřílel 57 bodů.

Washington svedl v Chicagu vyrovnanou bitvu, v níž ani jeden z týmů nevedl o více než devět bodů. A to i díky Satoranskému, který předváděl efektní kousky. Nejprve zasmečoval po nahození, pak po úniku po koncové čáře a to nejlepší si nechal na konec, kdy zasmečoval rovnou z útočného doskoku.



Těsně předtím proměnil i trojku a dvě a půl minuty před koncem snížil na 105:108. Následně dvě sekundy před závěrečným klaksonem srovnal Bradley Beal a poslal zápas do prodloužení. V něm už to ale hostům nešlo, body dali jen z trestných hodů a ze hry nic. Naopak dvě rychlé trojky Krise Dunna přinesly Chicagu vítězství.



Za domácí byl nejlepším hráčem Fin Lauri Markkanen s 32 body a 13 doskoky. Hosty táhli Beal s 27 body a Jabari Parker, který proti svému bývalému týmu dal 28 bodů. Satoranský k 16 bodům přidal i pět doskoků, sedm asistencí a tři zisky.

Harden dal už posedmé v sezoně přes 50 bodů, z toho podruhé proti Memphisu, ale na výhru to nestačilo. Grizzlies totiž předvedli velmi dobrý výkon a v podstatě celé utkání vedli díky 35 bodům Mikea Conleyho a 33 bodům Jonase Valančiunase.

Harden sice čtyři sekundy před koncem třemi trestnými hody srovnal a v prodloužení dal všech 10 bodů svého týmu, ale Memphis měl v koncovce štěstí, protože Valančiunas v útoku doskočil a po faulu zápas rozhodl trestným hodem desetinu sekundy před koncem zápasu.

Prodloužení rozhodlo i o výhře Toronta 123:114 nad Oklahomou. Ta v utkání smazala devatenáctibodový náskok Raptors a pět sekund před koncem z nájezdu vyrovnal Russell Westbrook, autor 42 bodů. Jenže v přidaném čase čekali Thunder čtyři a půl minuty na první bod a hosté rozhodli. Pascal Siakam dal 33 bodů.

Další velký výkon večera předvedl Joel Embiid, který 37 body a 22 doskoky pomohl Philadelphii k výhře 118:115 nad Bostonem. Vytáhlý pivot navíc 35 sekund před koncem v klíčové chvíli zablokoval Kyrieho Irvinga, autora 36 bodů. Jistí účastníci play off Sixers slavili šesté vítězství za sebou.

San Antonio naopak přišlo o sérii devíti výher po porážce 105:110 s hosty s Miami. Heat si na osmé příčce Východní konference drží náskok jedné výhry na Orlando, které zvítězilo 119:96 nad New Orleans. Washington už za Miami zaostává o pět výher.