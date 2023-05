Davidová byla popáté za sebou vyhlášena nejlepší českou biatlonistkou roku

Šestadvacetiletá Davidová vládne tuzemské scéně nepřetržitě od roku 2019. Jako jediná z českých reprezentantů stanula v uplynulé sezoně na stupních vítězů. Vedle druhého místa ze sprintu Světového poháru v Hochfilzenu byla také třetí v následném stíhacím závodě. Devětkrát skončila v individuálních závodech SP v první desítce a blízko medaile byla také na mistrovství světa v Oberhofu, kde byla pátá v závodě s hromadným startem a šestá ve sprintu.

Davidová obdržela v hlasování členů Českého biatlonového svazu 261 bodů. Druhý Krčmář, který si třináctým místem v SP vylepšil osobní maximum, získal o 34 bodů méně. Třetí Voborníková měla 192 bodů.

„Sezonu hodnotím vždycky dost podobně. Něco se povedlo a něco ne. Asi bych si některé výsledky představovala trochu lepší, ale tak to prostě bylo. Je to sport,“ řekla novinářům Davidová. Také ona si devátou příčkou v hodnocení SP vylepšila osobní maximum. V předchozí sezoně byla desátá.

Biatlonistka z Janova nad Nisou vyhrála těsně také hlasování fanoušků portálu iDNES.cz, kde získala 42 procent všech hlasů. Druhá Voborníková měla o procento méně. Pro třetího Krčmáře hlasovalo 12 procent čtenářů.

Markéta Davidová byla vyhlášena vítězkou ankety Biatlonista sezony 2022/23.

Trenérem roku se stal reprezentační kouč mužů Michael Málek, který vloni převzal tým po Ondřeji Rybářovi a pomohl v této sezoně k šestému místu v Poháru národů. Největší nadějí je osmnáctiletý Daniel Malušek, jenž získal se štafetou zlato na mistrovství světa dorostenců a skončil také čtvrtý ve vytrvalostním závodě.

Skokanem roku je Tomáš Mikyska. Třiadvacetiletý závodník z Ústí nad Orlicí se blýskl především na mistrovství světa, kde skončil čtrnáctý ve vytrvalostním závodě a závodě s hromadným startem. V Oberhofu přispěl také ke čtvrtému místu štafety mužů a byl rovněž členem smíšené štafety, jež skončila pátá. V konečném pořadí SP byl na 52. místě.

Do Síně slávy byli uvedeni českoslovenští reprezentanti ze sedmdesátých let Arnošt Hájek a Josef Špulák. Hájek se účastnil zimních olympijských her v Sapporu 1972. Patřil také k signatářům výzvy Pražského jara 2000 slov, za což byl později režimem perzekvován. Oba si vysloužili v sále také ovace vestoje.