Vyrovnaný nejlepší výsledek v kariéře. Fernstädtová dojela ve Winterbergu druhá

„Je to strašně překvapivé i pro mě. Měla jsem dva skvělé starty, dvě dobré jízdy a nečekala jsem, že to bude stačit na druhé místo,“ uvedla Fernstädtová v nahrávce pro média.

Ve Winterbergu byla po úvodní jízdě na děleném pátém místě. V druhém kole zajela třetí čas a držela se dlouho v čele.

Nakonec ji předstihla až Rakušanka Janine Flocková, která byla v obou kolech nejrychlejší a vyhrála s náskokem 27 setin sekundy. Dvě setiny za Fernstädtovou skončila Hannah Neiseová z Německa.

Ačkoli je dráha ve Winterbergu pro českou skeletonistku neoblíbená, cenila si, že předvedla dvě konstantní jízdy: „Byl to první závod, kdy mi bylo jedno, co se děje kolem mě. Ani jsem nevěděla, jak jely ostatní. Udělala jsem si to úplně pro sebe.“

Jízdu vítězné Flockové nijak dramaticky neprožívala. „Už jsem byla šťastná, že mám stříbro. A že jsem porazila Němky,“ popsala.

Skvělý výsledek bere před závěrem seriálu ve Svatém Mořici a v Lillehammeru, což bude zároveň mistrovství Evropy, a také březnovým světovým šampionátem v Lake Placid jako velké povzbuzení.

Nejlepším dosavadním výsledkem Fernstädtové v sezoně bylo osmé místo. Díky čtvrtému pódiovému umístění v kariéře, jímž navázala také na dva bronzy ještě z působení v německých barvách do roku 2018, se posunula v průběžném hodnocení Světového poháru z dvanácté na sedmou pozici.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová v Park City

Radost měl i trenér Josef Andrle. „Přistoupili jsme k tomu jen tak, že je to další den v přípravě na olympiádu, který musí maximálně využít. To se podařilo. Je to vynikající a obohacující,“ pochvaloval si.

V závodu mužů zaznamenal při třetím startu v sezoně svůj nejhorší výsledek bratranec Fernstädtové Timon Drahoňovský, jenž na 34. místě zůstal daleko za postupem do druhé jízdy.

První vítězství v ročníku si připsal mistr světa z roku 2023 Matt Weston a dostal se do čela SP.