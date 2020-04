Aplikace se zasekla a Kreuziger ztratil tři minuty. I přesto Kolem Švýcarska předjel hvězdy

Praha Bojoval, rval se, prudce oddechoval. Jeho tělo smáčel pot a on ze sebe v posledních kilometrech třetí etapy závodu Kolem Švýcarska ždímal zbytky sil, které v sobě ještě měl. Cílem na vrcholu Nufenen Passu, nejvýše položeném průsmyku ve Švýcarsku, však Roman Kreuziger projel na…

... 36. místě. Zradila jej totiž technika.

Ne, nepíchl galusku a nemusel měnit kolo. Nepraskl mu ani řetěz. To aplikace Rouvy, přes kterou se virtuální závod jede, se na začátku etapy zasekla a český cyklista tak vyrazil přibližně s tříminutovou ztrátou.

„To vám nepřidá, když od začátku zaostáváte o tři minuty a celý balík vám ujede,“ komentoval to trenér Aleš Kroužecký, který Kreuzigera během etapy povzbuzoval.



A byla to opravdu velmi zvláštní podívaná. Na 33kilometrové trati vedlo prvních 20 kilometrů víceméně po rovině, než přišel Nufenen Pass. Více než 10kilometrové stoupání, při němž cyklisté vyšplhali o více než kilometr vzhůru.

Od začátku etapy se v čele držel francouzský šampion v časovce Pierre Latour, jenže jen do chvíle, než jej virtuální jury diskvalifikovala kvůli technickým nesrovnalostem – jeho síla byla očima aplikace nadlidská.

Po něm první místo převzal Nicolas Roche a odolal všem náporům Michala Kwiatkowského, Ilnura Zakarina i dalších hvězd.

Kreuziger se naopak kvůli počátečním trablům musel prodírat z 53. místa vzhůru. S každým kilometrem polykal další a další soupeře. Jednou to byl Dan Martin, pak Tobias Ludvigsson a těsně před cílem dokonce i šampion Vuelty Primož Roglič se skvělým vrchařem Adamem Yatesem.



„Před startem jsem byl normálně nervózní. Měl jsem na telefonu sportovního ředitele i druhého trenéra, kteří mi radili. I přes ty problémy to byla skvělá zkušenost,“ líčil český cyklista.

V cíli na prvního Roche ani na 36. Kreuzigera nečekali nadšení fanoušci ani nikdo z týmu. Natož pak hostesky, které by vítěze provedly zákulisím až k pódiu.

Kreuziger etapu absolvoval v radotínském bike centru, daleko od pobíhajících příznivců. Nemusel řešit pozici v pelotonu, nepral se s větrem, deštěm ani sněhem. Jen kdyby ho ta technika nezradila.

„Pokud se doladí menší chyby, do budoucna to asi zůstane součástí profipelotonu. Je dobré si na to zvyknout,“ řekl.