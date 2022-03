Šokující konec tenisové královny. Stane se po domácím úklidu světově úspěšnou golfistkou?

Seděla na šedivém křesle v modrém triku a po krátkém úvodu v rozhovoru se svojí kamarádkou a bývalou deblovou parťačkou Casey Dellacquovou oznámila: „Odcházím do tenisového důchodu. Je to poprvé, co to říkám nahlas. A ano, je to těžké, ale jsem teď tak šťastná a připravená. V tuto chvíli prostě v srdci vím, že je to pro mě správné rozhodnutí.“