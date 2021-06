Ať se neopakuje situace z házené. Mladé basketbalistky jdou před MS na očkování

PRAHA V srpnu se kromě olympiády dočkají fanoušci basketbalu další vrcholové akce s českou účastí. Národní tým žen do 19 let se po dvanácti letech dostal mezi 16 nejlepších týmů planety a v maďarském Debrecenu se pokusí uspět mezi smetánkou typu USA, Kanada, Austrálie nebo Španělsko.

Naposledy se mladé Česky zúčastnily Mistrovství světa U19 v roce 2009 v Thajsku, kde se umístily na 10. místě. Družstvo letos jako hlavní trenérka stejně jako před dvanácti lety vede veleúspěšná Romana Ptáčková z Hradce Králové. Jaké šance na úspěch mají mladé reprezentantky letos? „Je to ohromná loterie. Před sezónou jsme měli za cíl být do druhého místa ve skupině a vydobýt si co nejlepší pozici pro osmifinále. Bohužel mnoho hráček nehrálo kvůli covidu celý rok, což je veliký handicap, zvlášť oproti týmům ve skupině jako je africké Mali nebo Japonsko, kde se hrálo víceméně bez pauzy. Proto máme rekordně dlouhou přípravu a doufáme, že se všechny hráčky vrátí do formy co nejdříve,“ vysvětluje vedoucí družstva reprezentantek U19 Jakub Večerka.

Letošní příprava sebou nese kvůli koronavirové situace veliká omezení. „Už ani nedokážu spočítat, kolikrát jsme byli na testech. Do toho všechna soustředění probíhají v režimu tzv. „bubliny“, takže nemůžeme opustit tréninkový areál. Pro psychiku holek to samozřejmě není nic ideálního, když jsou 6 dní v kuse zavřené v hale nebo na pokoji,“ přibližuje režim přípravy Jakub Večerka a dodává:“Nabídli jsme holkám možnost očkování a všechny bez výjimky souhlasily. Je to pro nás velmi důležité, protože nechceme, aby se opakoval scénář mužské reprezentace v házené, která kvůli covidu musela zrušit účast na světovém šampionu dva dny před jeho startem.“

Mladé reprezentantky kvůli svému věku čekaly na čtvrteční půlnoc, kdy došlo ke spuštění registrací pro všechny občany nad 16 let: „Nechtěli jsme nikoho předbíhat, tak jsme si počkali, až budou registrace otevřené pro všechny. Ministerstvo nám ale vyšlo vstříc v tom, že všechny hráčky registrovalo do Ústřední vojenské nemocnice v Praze na jeden den tak, aby nám to nenabouralo přípravu a hráčky měly před dalším soustředěním dostatek času na regeneraci. Za to ministerstvu děkujeme,“ uzavírá vedoucí družstva Jakub Večerka.

Covidový protokol mezinárodní basketbalové federace FIBA je bez ohledu na aktuální rozvolňování velmi přísný. Pokud by hráčky nebyly očkované, musely by se před odletem na světový šampionát 4x testovat, po příletu by následoval další test a samo izolace. Díky očkování jim nyní bude stačit pouze jeden PCR test před odletem a z týmu zní veliká úleva: „Příprava je dlouhá a náročná, protože se neustále testujeme, nemůžeme v rámci soustředění opustit sportovní areál. Díky očkování se nám režim uvolní a budeme se moci soustředit pouze na basket a všechny síly napnout na úspěch na Mistrovství světa,“ uvedla pro Lidovky.cz opora Národního družstva U19 a hráčka euroligového USK Praha Kateřina Zeithammerová.

Po roční pauze jsou všechny země hladové po úspěchu a do maďarského Debrecenu vysílají nejsilnější sestavy. Jasnými favoritkami šampionátu jsou historicky nejúspěšnější reprezentantky Spojených států amerických, útok na zlaté medaile ale vyhlásila i Kanada, Rusko, Španělsko nebo Francie. Jak vidí českou účast Kateřina Ebenhohová z jedné z nejúspěšnějších českých mládežnických akademií brněnských Žabovřesek? „Je to pro nás veliká neznámá. Jsme zvyklí z evropských šampionátů U16 a U18 na družstva jako je Francie, Rusko, Itálie nebo například Španělsko. Na světový šampionát jsme dostali do skupiny Kanadu, Mali a Japonsko, takže tři naprosto odlišné země. Věříme, že nás trenéři dobře takticky připraví a uděláme vše pro to, abychom se porvali o co nejlepší výsledek a důstojně reprezentovali Českou republiku.“

Na světový šampionát mají Češky v plánu odletět 4. srpna, premiéru budou mít v sobotu 7. srpna proti Mali. Kvůli covidovým opatřením se celý turnaj odehraje v režimu „bubliny“ bez diváků, ale pro fanoušky budou všechny zápasy mistrovství zdarma vysílány na YouTube kanále mezinárodní federace FIBA.