Na ME pojede 52 českých atletů, medaile budou obhajovat Vadlejch a Staněk

Největší nadějí bude bronzový medailista z loňského mistrovství světa Vadlejch, který bude útočit na pátý cenný kov z vrcholné akce za sebou. Svěřenec Jana Železného v této sezoně vyhrál mítink Diamantové ligy v Dauhá a v úterý skončil druhý na Zlaté tretře za Němcem Julianem Weberem. Pořadí v Ostravě tak bylo stejné jako na ME 2022 a v Římě se znovu očekává souboj těchto tradičních rivalů.

Lídrem evropských i světových tabulek je jiný Němec Max Dehning, který už v únoru překvapil devadesátimetrovým pokusem na mítinku v Halle. Vadlejcha v oštěpařské soutěži doplní krajané Jan Jílek a Martin Konečný.

Z posledního mistrovství Evropy si odvezl bronz koulař Staněk, který ale venkovní sezonu ještě nezahájil. Při rozcvičce na mítinku v Domažlicích si na začátku května poranil tříslo a evropský šampionát bude jeho prvním startem. Favoritem koulařské soutěže bude domácí Leonardo Fabbri, jenž se zlepšil na 22,95 metru a zařadil se na druhé místo evropských historických tabulek za Němce Ulfa Timmermanna.

Třetí medailistkou šampionátu v Mnichově byla oštěpařka Barbora Špotáková, pro kterou to bylo loučení s vrcholovou atletikou. I bez ní bude mít český ženský oštěp maximální zastoupení. Závodit bude vicemistryně Evropy z roku 2018 Nikola Ogrodníková a dvě debutantky na vrcholné akci - Petra Sičaková a Andrea Železná. Třetí jmenovaná dostala v nominaci přednost před Irenou Gillarovou, protože měla lepší průměr dvou hodnocených výkonů.

Trojnásobné zastoupení bude mít Česko také mezi čtvrtkařkami. Dlouhodobou českou jedničku Ladu Vondrovou na Zlaté tretře předčila osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel, která se blýskla nejrychlejším českým časem za posledních 26 let. Výkon 50,59 sekundy ji řadí na páté místo letošních evropských tabulek. Dvojici olympioniček doplňuje Tereza Petržilková.

Společně s Barborou Malíkovou by měly obsadit také ženskou čtvrtkařskou štafetu, která má šanci zabojovat o účast na OH v Paříži. K tomu potřebuje zaběhnout čas, který by byl na konci června druhý nejlepší ze zemí, které se podobně jako Česko na OH nekvalifikovaly z mítinku World Relays na Bahamách. Na překážkářské čtvrtce bude mít finálové ambice Nikoleta Jíchová.

Na loňský bronz z MS se pokusí navázat smíšená štafeta na 4x400 metrů. Do individuálního závodu se z čtvrtkařů nominovali Matěj Krsek a Patrik Šorm. Z halového mistrovství Evropy 2023 má medaili tyčkařka Amálie Švábíková.