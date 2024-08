ONLINE: Švábíková bojuje o tyčkařské finále, do akce jdou čtvrtkařky

Pátý den atletických bojů na olympiádě v Paříži přinese opět několikanásobnou českou účast. Svůj rozběh má za sebou překážkář Vít Müller, na přímý postup do semifinále ale nedosáhl. Do oprav nastoupí Matěj Krsek, Nikoleta Jíchová po čtvrtém místě ve svém opravném běhu do semifinále nepostoupila. V kvalifikaci tyčkařek se představí Amálie Švábíková. Dopolední blok uzavřou rozběhy čtvrtkařek, do kterých zasáhnou hned tři Češky. Večer nabídne finále mužské tyčky s hvězdným Švédem Armandem Duplantisem.