ONLINE: Švábíková bojuje o rekord, poběží Manuel. Štefela je ve finále

Původně mel odpolední blok začínat až v 19:15, nabité finále tyčkařek však jeho start posunulo o hodinu dopředu. Společně se Švábíkovou totiž o medaile bojuje dalších 19 atletek, k účasti v olympijském finále jim nakonec stačilo překonat na první pokus laťku ve výšce 440 centimetrů.

„Ani mezi juniory jsem nezažila takhle početné finále. Vždycky se nás do něj dostalo dvanáct, maximálně čtrnáct nebo patnáct holek. Dvacet je vážně moc,“ líčila po kvalifikaci česká tyčkařka. „Také ostatní jsou tím překvapené. Ačkoliv, kdo by se nechtěl podívat do finále olympiády. Já to všem přeju a nikomu nic nezazlívám.“

Švábíková v kvalifikaci zdolala napoprvé i 455 centimetrů a ve finále chce zaútočit na své osobní maximum, které je zatím na čísle 473.

Další velký počin se podařil čtvrtkařce Manuel, která se v červnu blýskla čtvrtým místem na mistrovství Evropy. Po nevydařeném rozběhu v Paříži zazářila v opravách, ze kterých postoupila do olympijského semifinále.

„Jsem nadšená a upřímně nemám moc slov,“ líčila devatenáctiletá česká naděje. „Včera jsem brečela, dneska brečím zase, ale jsem ráda, že to dopadlo,“ připomněla, že pondělní rozběh se jí s časem 52,20 vteřiny vůbec nevydařil.

V úterý ale zdolala 400metrovou trať za 50,81 sekund a vyběhla si tak další pokračování na pařížském oválu. Teď už může jen překvapit. „Doufám, že se ještě vymáčknu. Každopádně postup do semifinále už je nad rámec všech mých očekávání.“

Večer čeká semifinále ještě muže na 110 a 400 metrů překážek, atleti se předvedou i na hladké dvoustovce a ve trojskoku. Finále čeká diskaře, čtvrtkaře a o medaile zabojují i běžci ve steeplechase.

Ogrodníková i Štefela překonali problémy

Štefela překonal napoprvé výšku 215 centimetrů, s tou další se ale trápil. Až závěrečným skokem zdolal laťku 220 centimetrů, kterou se naladil na další pokusy. O čtyři centimetry víc přeskočil napoprvé, výška 227 sice zůstala nad jeho možnosti, postupu do finále mu však nezabránila.

„Tohle pro mě byla zatím nejtěžší kvalifikace, jak psychicky, tak fyzicky,“ prozradil Štefela pro kamery ČT Sportu. „Naštěstí jsem se probral, ale trochu mi teklo do bot, když jsem musel opravovat na 220 centimetrech.“

Nikola Ogrodníková se vešla mezi vyvolené atletky, které se představí i ve finále, na postup ale musela čekat. Ačkoliv při úvodním pokusu letěl její oštěp až za hranici 62 metrů, tedy za přímým postupem z kvalifikace, zapsala 33letá atletka křížek. Těsně totiž přešlápla a tak na první úspěch musela čekat.

Druhý hod sice už měřený byl, Ogrodníková s ním ale nebyla spokojená. A tak vše vsadila na závěrečný pokus. Při něm hodila oštěp do vzdálenosti 61 metrů a 16 centimetrů. Druhá česká zástupkyně Sičaková v Paříži končí.

„Dneska jsem vstala a vůbec jsem nebyla nervózní, což nemám ráda. Ale měla jsem hezké nastavení hlavy,“ přiblížila Ogrodníková. „Už při rozcvičování jsem házela daleko, pak jsem si roztleskala první pokus, protože takovouhle atmosféru máte jednou za čtyři roky a už ji třeba nezažijete.“

Smůla českých běžců

V Paříži se ve středu předvedl i další z juniorů, mezi běžci na 800 metrů se ukázal osmnáctiletý Jakub Dudycha, který se na nedávném mistrovství Evropy probojoval do semifinále a letos už vylepšil národní rekord. Blízko postupu do semifinále byl i tentokrát. V průběhu závodu se sice držel za elitní skupinkou, v závěrečné rovince však začal své tempo stupňovat.

Do cíle dorazil jen těsně za třetím a zároveň posledním postupujícím místem. Dudychu tak stejně jako jeho kolegy na jiných tratích čeká opravný běh „Technicky jsem běžel skvěle, nemohl jsem nic udělat líp. Chyběly čtyři setiny, co to je čtyři setiny... Hrozně to bolí, hrozně to mrzí, šance na postup byla obrovská,“ neskrýval mladý atlet zklamání.

Jakub Dudycha v akci. (7. srpna 2024)

Dopolední blok uzavřely opravy mílařek, ve kterých nastoupila i česká zástupkyně. Sasínek Mäki ve svém úterním rozběhu skončila s časem 4:06,07 sedmá, tedy jen příčku za přímým postupem. A ani středeční opravný běh ji v Paříži nevyšel, na olympiádě tak končí.

Pro zlatou medaili ve smíšené štafetě chodců si došla španělská dvojice Álvaro Martín, María Pérezová. Premiérovou disciplínu na olympijských hrách si podmanili v čase 2:50:31. České duo Vít Hlaváč, Eliška Martínková závod nedokončilo. Češi se pohybovali v závěru startovního pole, Martínková šest kilometrů před cílem své působení vzdala.

V rozbězích žen na 100 metrů překážek byla nejrychlejší obhájkyně zlata Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika, která trať zdolala za 12,42 sekundy. O sedm setin pomalejší byla světová rekordmanka Tobi Amusanová z Nigérie. Své rozběhy vyhrály i Američanka Masai Russellová a dvojnásobná mistryně světa Danielle Williamsová z Jamajky. Potvrdilo se, že tato disciplína nemá v Paříži vyloženou favoritku.

Nor Jakob Ingebrigtsen zvládl olympijskou premiéru na trati 5000 metrů, ve které je dvojnásobným mistrem světa. Naopak Kanaďan Mohammed Ahmed, stříbrný z Tokia, v předposledním kole upadl a bude čekat, jak dopadne protest. Další čtyři vytrvalci spadli v cílové rovince. Joshua Cheptegei z Ugandy po triumfu na desetikilometrové trati oznámil, že kvůli únavě nebude na pěti kilometrech obhajovat zlato.

