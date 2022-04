Atmosféra na Štvanici byla skvělá. Mám ale problém s antukou, říká Martincová po smolné prohře s Britkou

„Může dnes jít domů s hlavou nahoře, na reprezentační premiéru to bylo skvělé. Jeden set mohla vyhrát, druhý vyhrát měla, bohužel to nevyšlo. Emma nás překvapila, nemile, byla trpělivější, hodně o výměnách přemýšlela,“ chválil svoji svěřenkyni i přes prohru ve druhém duelu kvalifikace Poháru Billy Jean Kingové nehrající kapitán Petr Pála.

„Jsem hrozně ráda, že jsem to mohla zažít, i když s tím smutným koncem. Splnila jsem si sen, bohužel to nevyšlo, přestože i fanoušci byli skvělí. Mrzí to,“ dodala před novináři s ještě dosychajícími slzami v očích Martincová. Zároveň ujistila, že na druhý hrací den bude připravená klidně i do dvou zápasů (je variantou pro čtyřhru).

Lidovky.cz: Potrápila jste grandslamovou šampionku, na druhou stranu jste nevyužila několik šancí, jak prohraný zápas s Raducanuovou hodnotíte?

Sice jsem ji nějak potrápila, ale celkově úplně spokojená nejsem, protože jsem čekala trochu jiný zápas. Očekávala jsem, že to bude oboustranně rychlejší, protože dneska jsem si připadala jako při házené – pomalé míče, vysoké odskoky. Čekala jsem rychlejší výměny, že do toho půjde agresivněji. Určitě jsem tam měla šance, které jsem nedokázala využít, byť jsem se snažila zahrát to nejlepší, co jsem si tu v danou chvíli myslela, že zahrát lze. Na druhou stranu, když já jsem měla navrch, tak Emma zahrála výborné míče.

Lidovky.cz: Hodně využívala vysokých míčů…

Celkově to není styl tenisu, ve kterém já vynikám. Mám celkově problém s antukou, takže i ty nahranější míče jsou pro mě o dost náročnější než na tvrdém povrchu. Na antuce je to pro mě a pro moji techniku daleko náročnější. Proto jsem byla překvapená z toho, jak Emma hrála.

Lidovky.cz: Co byste řekla k atmosféře?

Byla skvělá, bylo krásné, že mě lidé hnali do posledního míče, což neuvěřitelně pomáhá, že člověk nemá pocit, že je na tom kurtu sám, i když tam sám je. Atmosféra byla vynikající.

Lidovky.cz: Bylo dobře vidět, že jste vyhrála jednu výměnu s prasklým výpletem?

Jo, je to tak. Ale to je zase spojené s antukou, já ani nevím, jak se mi na ni chovají rakety, dneska mi praskla raketa a ani jsem si toho nevšimla. Byla to moje chyba, nemělo by se mi to stát, i když jsem nakonec ten fiftýn vyhrála, tak to bylo spíše dílem velké náhody. Nemělo by se mi to stávat.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená premiéra v týmové soutěži? Loni v O2 areně jste byla v nominaci, dneska jste už nastoupila.

Jsem hrozně ráda, že jsem tu příležitost dostala. Že jsem si to zažila, byť ne s úplně šťastným koncem. Je skvělé něco takového zažít. Prožila jsem jeden ze svých snů. Vždycky jsem si říkala, když jsem viděla nominace, že nevím, co by se muselo stát, abych stála na tom kurtu. Splnila jsem si jeden ze svých tenisových snů.

Lidovky.cz: Nabízí se možnost, že byste v sobotu hrála dva zápasy, byl by to pro vás problém?

Vůbec ne, necítím se unavená, vyčerpaná, s tímto problém nemám. Sil a energie mám dost, spíše bojuji s povrchem, snažím se mu přijít na chuť, zjistit, jak na něm hrát, to je zatím můj největší soupeř. Každý rok se k antuce snažím přistupovat více a více pozitivně, loni jsem byla nastavená, že celou antukovou sezonu vynechán, teď jsem tady a bojuji. Vím, že se to zlepší, vím, že i na tomto povrchu dokážu něco předvést.

Lidovky.cz: Kde se ten zápas zlomil ve druhém setu? Vedla jste 4:1, vypadalo to dobře, ale nakonec jste jej ztratila. Celkově šlo o hodně vyrovnaný duel, Raducanuová vyhrála dohromady jen o šest míčků více než vy.

Přesně ten moment nedokážu říct. Ten stav 4:1, 4:2. Nevím, myslím, že to byla moje chyba z toho pohledu, že nevím, kdy přesně vyčkat, kdy zatlačit. Cítila jsem šanci si ty míčky uhrát, což byla asi chyba, zvláště na antuce a v těch podmínkách, které tu byly dneska. Bylo ohromně těžké zakončovat výměny, o což jsem se někdy až moc snažila. Nejspíše právě to rozhodlo. Možná jsem měla vydržet v těch výměnách o něco déle.

Lidovky.cz: Už jste to nakousla, jak nepříjemný pro vás byl vítr?

Bohužel kombinace větru a antuky na venkovním kurtu… Nevím, co mě může potkat za náročnější podmínky než tyto, protože já nejsem úplně šikovný typ hráčky. Vítr, špatné a vysoké odskoky, to je pro mě velmi náročný, musím s tím hodně bojovat, určitě mi to podmínky neusnadnily.