Lehečka dál září, Veselý na Australian Open prohrál, nastoupí Plíšková

Grandslamové Australian Open 2024 v Melbourne tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů Dvouhra mužů - 1. kolo:

Lehečka (32-ČR) - Zapata (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3

Fils (Fr.) - Veselý (ČR) 4:6, 7:5, 6:2, 6:3

Ruud (11-Nor.) - Ramos (Šp.) 6:1, 6:3, 6:1

Norrie (19-Brit.) - Varillas (Peru) 6:4, 6:4, 6:2

Griekspoor (28-Niz.) - Safiullin (Rus.) 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5

Michelsen (USA) - McCabe (Austr.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:1, 6:2

Zeppieri (It.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Cazaux (Fr.) - Djere (Srb.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 6:2 Dvouhra žen - 1. kolo:

Šwiateková (1-Pol.) - Keninová (USA) 7:6 (7:2), 6:2

Kasatkinová (14-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:3, 3:6, 6:2

Stephensová (USA) - Gadecká (Austr.) 6:3, 6:1

Cocciarettová (It.) - Sunová (Švýc.) 6:1, 7:5

Trevisanová (It.) - Zarazuáová (Mex.) 4:6, 6:4, 6:2

Collinsová (USA) - Kerberová (Něm.) 6:2, 3:6, 6:1