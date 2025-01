Fritz a Rybakinová si pohlídali postup, Pavlásek bojuje ve čtyřhře

Všichni čtyři zbylí Češi – Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Karolína Muchová – zabojují o postup do třetího kola ve středu.

Finalista loňského US Open Fritz navázal, stejně jako den před ním Coco Gauffová, na úspěšné vystoupení z United Cupu, kde pomohl Američanům k druhému triumfu. Brooksbyho předčil v poměru vítězných míčů 34:20. Sebral mu šestkrát servis, sám dva brejkboly odvrátil. V dalším kole se utká s Christanem Garínem z Chile.

„Jsem velmi spokojený, jak dnešní zápas dopadl. První utkání na grandslamech není nikdy snadné, takže tam nějaká nervozita byla,“ řekl Fritz, který usiluje o to, aby se stal prvním americkým vítězem na Australian Open po 22 letech. Naposledy v Melbourne triumfoval v roce 2003 Andre Agassi.

Postoupila také předloňská finalistka Rybakinová, která porazila šestnáctiletou Australanku Jonesovou za 54 minut. Dovolila jí jen dva gamy, zaznamenala mimo jiné 11 es. Nasazená šestka se příště utká s Američankou Ivou Jovicovou.

Po více než tříhodinové bitvě prošla dál semifinalistka loňského US Open Emma Navarrová. Turnajová osmička zdolala americkou krajanku Peyton Stearnsovou 6:7, 7:6, 7:5. V závěrečné sadě zvrátila nepříznivý stav 3:5. Ve 2. kole se střetne s Číňankou Wang Si-jü.

„Dnes to byl šílený zápas. Jen jsem se snažila vytěžit maximum z toho, co jsem měla k dispozici. Možná to nebyl můj nejlepší výkon, ale ona hrála fakt dobře. Tohle vítězství je mimořádné,“ uvedla Navarrová.