Australian Open ONLINE: Menšík vede ve druhém kole nad světovou šestkou

České účinkování ve středečním singlovém programu uzavírá Menšík, který má zároveň nejtěžšího soupeře ze všech Čechů ve druhém kole – v Areně Margaret Courtové hraje proti světové šestce Ruudovi.

ONLINE: Casper Ruud vs. Jakub Menšík Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Norský tenista sice trochu nečekaně postoupil z prvního kola až po pětisetové bitvě, nic to však nemění na tom, že jde o trojnásobného grandslamového finalistu s vysokými ambicemi.

Menšík v úvodním kole vyřadil Nikoloze Basilašviliho z Gruzie ve čtyřech setech a také při své druhé účasti na Australian Open postoupil do druhého kola. V případě výhry nad světovou šestkou nejenže by si připsal cenný kariérní skalp, ale zároveň by posunul své maximum v Melbourne. Oba tenisté proti sobě hrají poprvé.

Macháč zvládl pětisetový duel

První vzájemný zápas Macháče proti Američanu Opelkovi začal kvůli dopolednímu dešti se čtyřicetiminutovým zpožděním, úvodní set byl ale hotový až nečekaně rychle. 211 centimetrů vysoký vousatý obr totiž hned zkraje potvrdil, že se jeho hra opírá hlavně o dělový servis.

Opelka vs. Macháč Reportáž ze zápasu

A český tenista si v úvodní sadě při jeho podáních doslova ani neškrtl. Opelka během prvního dějství trefil devět es, v poměru winnerů dominoval 16:1. A když navíc jednou prolomil i Macháčův servis, bylo za 25 minut při skóre 3:6 hotovo.

Bylo tedy zřejmé, že jedinou Macháčovou šancí je udržet si vlastní podání, dostat se do tiebreaku a v něm trpělivě čekat na případné Američanovo zakolísání. A český bojovník tuhle strategii také realizoval.

Ve druhé ani třetí sadě svůj servis neztratil, zkrácené hry však dopadly rozdílně. V té první Macháč zaváhání soupeře využil a těsný náskok proměnil ve srovnání setů na 1:1. Ve druhém tiebreaku naopak český tenista chyboval a i přes tři odvrácené setboly padl.

Tomáš Macháč se soustředí na bekhend ve druhém kole Australian Open.

Opelka, který na předchozím turnaji v Brisbane vzdal ve finále jinému českému tenistovi Lehečkovi, v pohodě hájil svůj servis i ve čtvrtém setu. Macháčovi při snaze odvrátit soupeřovy rány nepomáhaly ani gymnastické roznožky, za stavu 4:4 čelil dvěma brejkbolům, kterými Američan mohl v podstatě rozhodnout.

Čtyřiadvacetiletý Čech přesto i napotřetí udržel tiebreakový plán.

A trpělivost se vyplatila. Svůj servis si pohlídal, naopak Opelka za nepříznivého stavu 4:5 netypicky hned dvakrát za sebou při svém podání zaváhal a umožnil tak českému reprezentantovi bojovat o postup v rozhodujícím pátém setu.

A v něm byl nakonec Macháč za bojovnou morálku odměněn. Svůj jediný brejk maratónského zápasu si nechal na tu nejdůležitější chvíli – servis amerického obra premiérově prolomil za stavu 4:4.

Šanci už nepustil a při svém podání dokončil po třech a půl hodinách velmi cennou a vydřenou výhru 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 7:6 (7:4) a 6:4.

„Bylo to náročné po psychické stránce. Tenhle hráč byl sedmnáctý na světě, pak se zranil, ale tenis opravdu umí. Povětrnostní podmínky byly také náročné. Kurt byl ze začátku po dešti trochu vlhký. Jsem rád, že jsem takhle dlouhý zápas zvládl,“ hodnotil Macháč pro Radiožurnál Sport.

Opelkovi nepomohlo ani rovných čtyřicet es a 83 vítězných míčů, dopustil se také 89 nevynucených chyb. Macháč ve třetím kole narazí na Srba Novaka Djokoviče, který si poradil s Portugalcem Jaimem Fariou 6:1, 6:7 (4:7), 6:3 a 6:2. Hrát se bude v pátek.

Lehečkovi vzdal Francouz Gaston

O první český postup do třetího kola se ve středu v Melbourne postaral Lehečka. Proti francouzskému tenistovi Gastonovi od začátku potvrzoval roli favorita a velmi rychle také získal první set.

Lehečka vs. Gaston Reportáž ze zápasu

Výborně pak rozehrál i druhou sadu a trápící se Gaston nakonec za stavu 6:3 a 3:1 pro českého hráče utkání skrečoval.

„Nezaznamenal jsem u něj žádný pohyb, u kterého by se mohl zranit,“ říkal na tiskovce Lehečka. „Ani se nenechal ošetřit, rovnou šel podat ruku. Ale od začátku od konce jsem ho tlačil, byl jsem lepší, takže možná společně s nějakou frustrací se takhle rozhodl. Možná ho opravdu něco bolelo, to já už nevím. A jsem samozřejmě rád, že jsem postoupil.“

Jiří Lehečka hraje forhend ve druhém kole Australian Open.

O účast v osmifinále si zahraje s jiným Francouzem – Benjaminem Bonzim. Může využít, že v jeho části pavouka hned v prvním kole odstoupil desátý nasazený Grigor Dimitrov.

„Bude to náročný zápas. Bonzi se vydrápal zpátky na ty největší turnaje, beton mu sedí. Vyhrál dva zápasy, bude rozehraný. Začínáme se pomalinku dostávat do fáze turnaje, kdy všichni hráči začínají mít větší sebevědomí a začínají hrát lépe a lépe. Ale věřím, že budu mít hru na to ho přehrát.“

Muchová nestačila na dvojnásobnou šampionku

Senzačně vstoupila do zápasu druhého kola s někdejší světovou jedničkou Muchová. S Japonkou Ósakaovou brala ve vyrovnaných gamech úvodního setu v Kia Areně všechny koncovky na svou stranu a zdejší dvojnásobná vítězka odvrátila kanára až v závěru.

Muchová vs. Ósakaová Reportáž ze zápasu

Stejným skóre 6:1 skončil i set druhý, jen tentokráte ve prospěch japonské hráčky. Opět velmi vyrovnaný průběh Ósakaová zlomila úvodním brejkem na 3:1 a náskok už ani přes velkou snahu Muchové nepustila.

Česká hráčka si před třetím setem na chvilku odskočila do šaten, naopak Ósakaová se nechala krátce ošetřit v pauze během úvodu rozhodující sady. I ta byla velmi vyrovnaná, přesto se klíčový náskok povedl Japonce při brejku na 3:2.

Muchová sice měla hned v následujícím gamu dva brejkboly, srovnat se jí ale nepodařilo a musela dotahovat nepříjemný stav 2:4. A obrat se jí už nepovedl.

„Chytila se, trefila pár winnerů a začala si více věřit. Ke konci už hrála velmi dobře a pro mě bylo těžké se s její hrou držet. Měla jsem pár šancí, ale nezahrála jsem dobře, začala jsem ztrácet rytmus na podání,“ mrzelo po utkání českou tenistku.

V zápase, kterému by podle tenisové úrovně obou aktérek slušelo spíš grandslamové čtvrtfinále, nakonec Muchová po dvouhodinovém boji padla 6:1, 1:6 a 3:6. Coby poslední česká singlistka v turnaji tak dohrála už ve druhém kole.

Djokovič překonal Federerův rekord

Sedmatřicetiletý Djokovič, který usiluje o svůj jedenáctý titul na Australian Open zdolal portugalského kvalifikanta Fariu po více než třech hodinách 6:1, 6:7, 6:3, 6:2. Stejně jako v prvním utkání s Američanem Nisheshem Basavareddym ztratil set, duel ale dotáhl.

Australian Open vše o turnaji

„Na konci druhé a na začátku třetí sady hrál (Faria) velmi dobře. U sítě jsem mu řekl, ať v tom pokračuje, že má před sebou jasnou budoucnost,“ řekl na kurtu Djokovič, který sehrál 430. grandslamový zápas a překonal dosavadní rekord Švýcara Rogera Federera.

S o třináct let mladším Macháčem se Djokovič utká potřetí, zatím s ním má bilanci 1:1. Loni s českým tenistou prohrál v semifinále turnaje v Ženevě.

Postup do dalšího kola slaví také Španěl Carlos Alcaraz, který zvítězil nad Japoncem Jošihitem Nišiokou 6:0, 6:1, 6:4.

Obhájkyně pokračuje, loňská finalistka končí

Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila na Australian Open do třetího kola. Vítězka předchozích dvou ročníků turnaje porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Jessicu Bouzasovou ze Španělska 6:3, 7:5. Dohrála naopak loňská finalistka Čeng Čchin-wen z Číny, která podlehla Němce Lauře Siegemundové 6:7, 3:6.

Šestadvacetiletá Sabalenková vyhrála v Melbourne 16. zápas po sobě a ani ve druhém letošním utkání na Australian Open nepřišla o set. O čtyři roky mladší Bouzasovou porazila v poměru vítězných míčů 26:18, využila pět ze šesti brejkbolů. Ve druhé sadě zvrátila nepříznivý vývoj 2:5.

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se hecuje ve druhém kole Australian Open.

Turnaj naopak skončil pro loňskou finalistku Číňanku Čeng Čchin-wen. Nasazená pětka nestačila ve dvou setech na 97. hráčku světa Siegemundovou. Olympijské šampionce z Paříže nepomohlo ani jedenáct es a 29 vítězných míčů.

„Věděla jsem, že musím hrát víc než svůj nejlepší tenis. Vím, že umím hrát dobře, a chtěla jsem to dokázat,“ řekla v rozhovoru na kurtu Siegemundová.

Grandslamové Australian Open v Melbourne tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů Muži

Dvouhra – 2. kolo:

Lehečka (24-ČR) - Gaston (Fr.) 6:3, 3:1 skreč

Macháč (26-ČR) - Opelka (USA) 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4

Alcaraz (3-Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:0, 6:1, 6:4

Djokovič (7-Srb.) - Faria (Portug.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2,

Borges (Portug.) - Thompson (27-Austr.) 6:3, 6:2, 6:4

Bonzi (Fr.) - Passaro (It.) 6:2, 6:4, 3:6, 6:4 Ženy

Dvouhra – 2. kolo:

Ósakaová (Jap.) - Muchová (20-ČR) 1:6, 6:1, 6:3

Sabalenková (1-Běl.) - Bouzasová (Šp.) 6:3, 7:5

Siegemundová (Něm.) - Čeng Čchin-wen (5-Čína) 7:6 (7:3), 6:3

Pegulaová (7-USA) - Mertensová (Belg.) 6:4, 6:2

Šnajderová (12-Rus.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 7:5

M. Andrejevová (14-Rus.) - Učijamaová (Jap.) 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)

Frechová (23-Pol.) - Blinkovová (Rus.) 0:6, 6:0, 6:2

Danilovičová (Srb.) - Samsonovová (25-Rus.) 6:1, 6:2

Fernandezová (30-Kan.) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:4

Bencicová (Švýc.) - Lamensová (Niz.) 6:1, 7:6 (7:3)

Tausonová (Dán) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:2